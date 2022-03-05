До Кишинева приїде держсекретар США Ентоні Блінкен

Президентка Молдови Майя Санду зустрінеться із американським високопосадовцем 6 березня

Президентка Республіки Молдова Майя Санду 6 березня проведе зустріч із держсекретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном. Він відвідає Кишинів у рамках європейського туру шістьома країнами. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Після засідання, об 11.15, Майя Санду та Ентоні Блінкен проведе спільну пресконференцію.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду підписала у четвер офіційну заявку на вступ її країни до Європейського Союзу.

Найближчим часом заявка буде надіслана до Брюсселя, підкреслила президентка.

Як відомо, на тлі війни Росії проти України президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку на вступ України в ЄС.

Також Європейський парламент переважною більшістю голосів затвердив резолюцію, яка рекомендує державам-членам ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ. Резолюцію схвалили 637 голосами «за», лише 13 євродепутатів виступили проти, 26 утрималися.

Раніше ми повідомляли, що Європарламент розпочав процедуру вступу України до ЄС.

МЗС Польщі сьогодні повідомило, що найближчими днями Україна може стати кандидатом у члени ЄС.

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