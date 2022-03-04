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    Президентка Молдови підписала заявку на вступ до ЄС

    Президентка Молдови підписала заявку на вступ до ЄС - Президентка Молдови підписала заявку на вступ до ЄС
    Президентка Молдови підписала заявку на вступ до ЄС
    фото: twitter.com/sandumaiamd

    Найближчим часом заявка буде надіслана до Брюсселя

    Президентка Молдови Мая Санду підписала у четвер офіційну заявку на вступ її країни до Європейського Союзу. Про це очільниця держави повідомила у Тwitter.

    «Настав час: Молдова офіційно підписує заявку на членство в Європейському Союзі. Громадяни Молдови готові наполегливо працювати задля стабільного та процвітаючого майбутнього в ЄС та сім’ї європейських держав», – написала.

    Вона також опублікувала фотографію з церемонії підписання заявки.

    Найближчим часом заявка буде надіслана до Брюсселя, підкреслила президентка.

    Нагадаємо, на тлі війни Росії проти України президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку на вступ України в ЄС.

    Нагадаємо, Європейський парламент переважною більшістю голосів затвердив резолюцію, яка рекомендує державам-членам ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ. Резолюцію схвалили 637 голосами «за», лише 13 євродепутатів виступили проти, 26 утрималися.

    Раніше ми повідомляли, що Європарламент розпочав процедуру вступу України до ЄС.

    МЗС Польщі сьогодні повідомило, що найближчими днями Україна може стати кандидатом у члени ЄС.

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    Теги: МЗС ЄС Молдова парламент
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    Президентка Молдови підписала заявку на вступ до ЄС