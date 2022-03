Президентка Молдови підписала заявку на вступ до ЄС

Президентка Молдови Мая Санду підписала у четвер офіційну заявку на вступ її країни до Європейського Союзу. Про це очільниця держави повідомила у Тwitter.

«Настав час: Молдова офіційно підписує заявку на членство в Європейському Союзі. Громадяни Молдови готові наполегливо працювати задля стабільного та процвітаючого майбутнього в ЄС та сім’ї європейських держав», – написала.

Вона також опублікувала фотографію з церемонії підписання заявки.

The time is now: #Moldova officially signs the application for membership to join the #European Union. citizens are prepared to work hard towards a stable and prosperous future in the & the family of European states. pic.twitter.com/35a2q9WCaW