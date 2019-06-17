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    У світі

    Доклад Стокгольмського інституту проблем миру: ядерні країни модернізують свою зброю

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    Провідні держави удосконалюють свою ядерну зброю - Доклад Стокгольмського інституту проблем миру: ядерні країни модернізують свою зброю
    Провідні держави удосконалюють свою ядерну зброю

    Скоротили ядерні озброєння у світі насамперед США і Росія

    Загальна кількість запасів ядерної зброї у світі скорочується, але ядерні держави інвестують все більше в модернізацію арсеналів. Про це йдеться в доповіді Стокгольмського інституту дослідження проблем світу (SIPRI).

    Станом на початок 2019 року дев'ять держав - Сполучені Штати, Росія, Великобританія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Ізраїль та Північна Корея володіли приблизно 13,8 тисяч одиницями ядерної зброї. Це свідчить про зменшення його кількості в порівнянні з приблизно 14,5 тисячами одиниць, які, за оцінками SIPRI, були в розпорядженні цих держав на початку 2018 року.

    Скорочення загального числа ядерних озброєнь в світі головним чином відбулося в Росії і США, на які в сукупності все ще припадає понад 90% всієї ядерної зброї.

    При цьому експерти відзначають, що як в Росії, так і в США реалізуються масштабні і дорогі програми по заміні і модернізації своїх ядерних боєголовок, ракетних і повітряних систем доставки і об'єктів з виробництва ядерної зброї.

    Термін дії договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО) закінчується в 2021 році, якщо обидві сторони не погодяться продовжити його. В даний час не обговорюється питання про продовження Нового договору про СНО або узгодженню наступного договору.

    Ядерні арсенали інших держав, що володіють ядерною зброєю, значно менші за російські і американську, але всі вони теж або розробляють, або впроваджують нові системи озброєнь. Між тим Китай, Індія і Пакистан збільшують розмір своїх ядерних арсеналів.

    Як повідомляв «Главком» раніше, за дослідженням Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI) Україна перебуває на 12-му місці у топ-25 найбільших експортерів основних видів зброї у світі.

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