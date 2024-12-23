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Скільки «Шахедів» РФ виробляє щомісяця: дані Defense Express

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Скільки «Шахедів» РФ виробляє щомісяця: дані Defense Express
У Росії зросли темпи виробництва дронів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Росія подвоїла обсяг виробництва безпілотників

Російське виробництво «Шахедів» в Алабузі вийшла на значний темп. Наразі РФ виробляє по 2 тис. безпілотників на місяць. Про це повідомляє Defense Express.

«Щомісячний темп виробництва «Шахедів» під кінець року у РФ досяг близько 2 тис. одиниць, при попередніх показниках на рівні до 1 тис. одиниць на місяць. Як саме ворог зміг подвоїти обсяг виробництва залишається окремим питанням», – пише видання.

Нагадаємо, що протягом осені 2024 року Російська Федерація випустила по Україні вчетверо більше повітряних цілей, ніж восени 2023 року. Причиною збільшенням кількості російських цілей є запуск у РФ заводу з виробництва дронів і отримання боєприпасів з Північної Кореї.

Також у листопаді 2024 року Російська Федерація запустила по Україні близько 2,3 тис. безпілотних авіаційних комплексів односторонньої атаки різних типів. Щомісячна кількість запущених безпілотників зростала протягом усього 2024 року, причому значне збільшення спостерігалося з липня 2024 року. 

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Теги: озброєння безпілотник війна росіяни росія

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