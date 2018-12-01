Дональд Трамп: Думаю, що у нас дуже хороші відносини з Володимиром Путіним



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Президент США має намір зустрітися з Володимиром Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір зустрітися президентом Росії Володимиром Путіним, однак зараз для цього не найкращий час. Про це він сказав в інтерв'ю радіостанції «Голос Америки».



«У світлі того, що сталося з Україною, з кораблями і моряками, це не найкращий час. Але я зустрінуся з ним. Думаю, що у нас дуже хороші відносини», - сказав він.



Трамп пообіцяв зустрітися з Путіним у відповідний час. Він додав, що вважає важливим мати «дуже хороші відносини» з Росією, Китаєм та іншими.



Дональд Трамп і Володимир Путін планували зустрітися на саміті G20, який проходить в Аргентині, проте американський лідер скасував переговори. Він пов'язав це з конфліктом в Керченській протоці. «З огляду на те, що Росія не повернула кораблі і моряків Україні, я вирішив, що для всіх зацікавлених сторін буде краще скасувати мою зустріч з президентом Володимиром Путіним в Аргентині», - написав він у Twitter.



Після цього прес-секретар президента Дмитро Пєсков повідомив, що в Кремлі продовжують підготовку до зустрічі. За словами Пєскова, замість американського президента Володимир Путін зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.



Конфлікт в Керченській протоці стався 25 листопада. Російські прикордонники затримали три українські кораблі, які слідували в Азовське море. Пізніше так званий суд в окупованому Сімферополі заарештував 24 моряків, які перебували на них. Їх звинуватили в незаконному перетині державного кордону Росії.



Україна стверджує, що кораблі йшли без порушення правил, заперечуючи перетин кордону. Влада країни ввела воєнний стан у десяти регіонах.