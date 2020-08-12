«Допоможіть! Крадуть!»: дружина затриманого у Мінську «організатора протестів» при затриманні думала, що чоловіка намагаються обікрасти



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Дружина одного із затриманих у Мінську вважає, що чоловіка викрали

Дружина одного із затриманих у Мінську: бачу, як під'їхала машина, з усіх боків вибігають люди і починають скручувати чоловіка

Дружина одного із затриманих у Мінську за організацію акцій протесту Катерина Сімакова розповіла, її чоловік підприємець, замається продажем авто, у ньго є своя точка в Малинівці. При затриманні у Михайла на руках було $9 тис., бо він нещодавно продав машину. Про це Катерина розповіла в інтерв’ю білоруському виданню TUT.BY.

«Вчора о 21.30 поверталися сім'єю після прогулянки, ми з дітьми встигли піднятися в квартиру, а чоловік пішов купити пиво, - розповідає Катерина Сімакова і описує район, де все відбувалося. - Ми живемо недалеко від станції метро «Схід», будинок знаходиться не біля проспекту, а у подвір'ях. Я ще виглянула у віконце, покликала Мишу додому, він подзвонив в домофон, і почула крики. Вискакую до вікна, бачу, як під'їхала машина, з усіх боків вибігають люди і починають скручувати чоловіка. Я встигла вискочити в одних шкарпетках, стала кричати: «Допоможіть! Крадуть!» У Миши в сумці було близько 9 тисяч доларів, він продав машину».

Михайлу Симакову 36 років, як каже його дружина, днями сім'я приїхала до Мінська з дачі, щоб влаштувати молодшу дочку в садок. На акції чоловік не ходив, Катерина його називає «сиднем, сімейною людиною».

Під час розмови Катерина Сімакова перебувала біля РУВС Першотравневого району Мінська, вчора ввечері вона тут залишила заяву про пропажу чоловіка, сьогодні збирається написати чергову заяву. Її побили люди в штатському. Жінка буде наполягати на проведенні судово-медичної експертизи. ДержЗМІ вже назвали її чоловіка координатором акції, який був затриманий з великою сумою грошей.

Сьогодні, 12 серпня, коли в країні включили інтернет, жінка стала читати новини і дізналася, нібито її чоловік був координатором мітингів. За повідомленнями держЗМІ, у нього при собі було «більше 10 тисяч доларів, які призначалися в якості плати учасникам масових заворушень».

Як раніше повідомляв «Главком», у столиці Білорусі Мінську нібито затримали «координаторів» масових протестів у зв’язку з результатами президентських виборів, один з них керував діями соратників з готелю.