Дослідники назвали користь від коронавірусу для роботи



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Більшість працівників офісів не хочуть повертатися в офіс на п'ятиденку після того, як пандемія остаточно відступить

Британські дослідники назвали користь від коронавірусу для офісних працівників. Під час віддаленого режиму роботи працювати для «білих комірців» стало комфортніше.

Про це йдеться в дослідженні Британської офісної ради (British Council for Offices), пише The Guardian.

За його даними, більшість працівників офісів як на рівні керівників, так і на рівні рядових співробітників не хочуть повертатися в офіс на п'ятиденку після того, як пандемія остаточно відступить.

У майбутньому вони вважають за краще чергувати роботу з офісу з роботою з дому.

У той же час експерти визнають, що повністю від офісів відмовитися не вдасться, оскільки вони важливі для навчання недосвідчених співробітників.

Крім того, деякі люди працюють ефективніше в команді і потребують взаємодії з колегами.