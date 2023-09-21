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Що думають європейці про Росію та Китай: результати опитування

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Що думають європейці про Росію та Китай: результати опитування
У Європі провели велике соцопитування щодо ставлення до Росії та Китаю
фото з відкритих джерел

Європейці вважають, що Європа повинна мати максимально обмежені відносини з Росією, а якщо Китай раптом почне постачати зброю РФ європейці виступили за жорсткі санкції для країни

Надії диктатора Путіна на те, що економічні проблеми, пов'язані з війною в Україні, змусять європейців виступити проти своїх урядів, які підтримали Україну, з тріском провалились. І повну відразу викликала Росія, що розв'язала війну.  Кількість європейців, які вважають її суперником або противником, зросло вдвічі порівняно з 2021 роком. Такими є результати опитування в 11 країнах Євросоюзу, проведеного Європейською радою з міжнародних відносин (ECFR).

Автори дослідження переконані: у найближчі роки Європейський Союз, ймовірно, зіткнеться з важкими стратегічними рішеннями: чи підтримувати Сполучені Штати в їхньому геополітичному змаганні з Китаєм; чи карати Китай за підтримку Росії; чи відновлювати відносини з Росією після війни. Результати опитування машканців Європи показують, що зовнішньополітичні інстинкти співпраці у європейців повільно адаптуються до нової геополітичної реальності, яка характеризується зростаючою поляризацією. Але водночас майже всі одностайно виступають проти Росії та Путіна. 

Росія як загроза для Європи 

Наразі майже дві третини (64%) опитаних європейців вважають, що Росія виступає проти Європи. При цьому переважна більшість (55%) вважає її саме противником («країною, з якою ми перебуваємо в конфлікті»), а не просто «країною, з якою ми маємо конкурувати» (суперником Росію назвали 9%).

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Європейці залишаються єдиними щодо свого нинішнього підходу до Росії, хоча вони не погоджуються щодо майбутньої політики Європи щодо Росії. Співпрацювати з Росією готові лише 19% європейців і лише 4% бачать її союзником. Тільки в одній із опитаних країн більшість (65%) вважає Росію союзником та партнером Європи – у Болгарії. 

Більшість мешканців ЄС підтримує нарощування військової сили на континенті власними силами, менше покладаючись на США. ЄС має вжити заходів для розвитку своєї оборонної стратегії, вважає 74% опитаних, найактивніше за це виступають в Угорщині, Нідерландах та Німеччині.

Найбільш жорстку позицію щодо Росії займають жителі Данії (83% вважають її суперником чи противником), Польщі та Швеції (по 78%), Нідерландів (77%) та Німеччини (70%).

Викликає занепокоєння те, що Італія знаходиться десь посередині: чверть респондентів вважають Росію «союзником» або «партнером» Європи або своєї країни, і лише близько третини вважають її «супротивником». Неоднозначне ставлення італійської громадськості до Росії може поставити під сумнів тривалість підтримки італійським урядом України.

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Водночас майже скрізь переважає думка, що Європа повинна мати обмежені відносини з Росією, наприклад, торгувати лише в певних галузях. Загалом це створює основу для домовленості європейської громадськості, коли настане момент перезавантаження відносин з Москвою. Суперечки, здається, неминучі. Наприклад, у Польщі 39% респондентів готові припинити всі відносини з Росією. Тим часом більшість опитаних у Болгарії, і близько третини австрійців та угорців, а також чверть німців уже розглядають можливість відновлення повної співпраці з Росією після війни. 

Ставлення до Китаю 

Таке ставлення разюче контрастує, наприклад, із оцінкою європейцями Китаю, який теж кидає виклик Заходу і намагається, як заявляють у Пекіні, протистояти його гегемонії. Противником Китай вважають лише 8% опитаних європейців, а суперником – 24%. При цьому найбільша частка (43%) розглядає його як необхідний партнер («з яким ми повинні стратегічно співпрацювати»).

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Мешканці Європи не сприймають Китай як силу, яка кидає виклик і хоче підірвати Європу, і вони не підтримують концепцію «демократія проти автократії», яку просуває адміністрація Байдена. Незважаючи на «безмежне» партнерство, про яке Китай і Росія оголосили в лютому 2022 року, і подальшу відмову Пекіна засудити агресію Росії проти України, результати опитування показують, що сприйняття Китаю європейцями змінилося на диво мало порівяно з результатами попереднього опитування ECFR, проведеного в 2021.

Зараз майже в кожній країні, де проводили опитування, переважає думка, що Китай є «необхідним партнером» Європи та відповідної країни. Німеччина, Швеція, Франція та Данія є єдиними країнами, де переважає погляд на Китай як на «суперника» або «супротивника», а не як «союзника» чи «партнера».

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Але ситуація може змінитися, якщо Китай раптом почне постачати зброю Росії: багато європейців називають це червоною лінією, перехід якої вони готові розглядати як причину запровадження санкцій, навіть якщо це вдарить по їх економіці.  У середньому 41% був би готовий запровадити санкції проти Пекіна в такому випадку, навіть якщо це означатиме серйозну шкоду західній економіці. Меншість у 33% в середньому виступили б проти цього.

Автори зазначили, що звіт базується на опитуванні громадської думки дорослого населення (віком від 18 років), проведеному в квітні 2023 року в  таких країнах ЄС як Австрія, Болгарія, Данія, Франція, Німеччина, Угорщина, Італія, Нідерланди, Польща, Іспанія та Швеція. Загальна кількість респондентів склала 16 168 осіб.

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Теги: соцопитування санкції Європейський союз Європа Китай росія

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