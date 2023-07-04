«Новый, как с иголочки»: Путін зробив ще один цінний подарунок Лукашенку

Білоруси можуть отримати новий завод Volvo фактично задарма

Самопроголошений президент Білорусі незабаром може отримати ще один подарунок від Путіна за те, що допоміг придушити заколот Пригожина. Лукашенко уже придивився собі завод вантажних автомобілів Volvo, розташований у Калузькій області. Як повідомив посол республіки в Росії Дмитро Крутой, можливість передачі підприємства під потреби білоруського автопрому було обговорено між главою держави та губернатором регіону Владиславом Шапшою. Про це пишуть росЗМІ.

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Білоруський посол дуже зрадів цінному подарунку росіян, назвавши його «новым, как с иголочки, заводом під ключ». «Ми спокійно могли там розмістити виробництво вантажівок МАЗ, пасажирських автобусів або електричного транспорту. Нині тривають переговори. Росіяни, враховуючи градус і статус наших відносин, готові ці площі надати нам фактично задарма», –поділився планами дипломат.

Нагадаємо, шведський автомобільний концерн Volvo Group призупинив роботу в Росії у лютому 2022 року, закривши дочірню компанію через санкції та війну в Україні. Завод у Калузі знаходиться у простій досі.

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За словами Крутого, це не єдиний порожній російський майданчик, на який претендують білоруські підприємства. Посольство склало цілий список об'єктів, які потенційно цікаві Мінську. Його передали до уряду РФ.

«Зараз триває оцінка профільними відомствами. Я сподіваюся, найближчими 3-4 місяцями, може, на «Іннопромі» в Єкатеринбурзі – головному промисловому форумі Росії – ми обговоримо якісь конкретні пропозиції та проекти», – сказав посол.

Крутой зазначив, що навіть «непромислові» країни, до яких він відніс Вірменію, «вже мають низку інвестиційних проектів» і білорусам не можна відставати. «З огляду на ставлення росіян, ми маємо скористатися цими всіма варіантами», – наголосив посол.

Крутой також похвалився, що зважаючи на війну в Україні і блокування експорту з більшості країн світу, Білорусь тепер має закривати потреби країни-агресора. За його словами, товарообіг із 48 російськими регіонами перевищив $100 млн. «Білорусь із 49 країнами має такий товарообіг. Тобто фактично один регіон Росії замінює цілі країни. По 75 регіонах у нас позитивні темпи зростання та товарообігу, та інвестицій. Це історичні цифри, у нас ніколи такого не було», – сказав він.

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Раніше повідомлялося, що згідно з офіційними заявами, самопроголошений президент Білорусі відіграв ключову роль у зупинці збройного заколоту, який ініціював засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин. Після участі Лукашенка у переговорах з ватажком ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним, той відвів найманців від Москви, а Білорусь отримала цінний презент – найнижчу ціну на російський газ у світі.

Наразі країна Лукашенка платить $128,52 за тисячу кубів газу. Цю ціну президенти двох країн домовилися не міняти ще три роки, додав Крутой. Він також розповів, що до грудня Путіну та Лукашенку буде представлено методику, яка дозволить зблизити формули розрахунків цін на газ з урахуванням структур економіки обох країн.