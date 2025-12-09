Головна Світ Соціум
Дрони атакували завод у Чебоксарах (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Дрони атакували завод у Чебоксарах (відео)
Росавіація ввела тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден в аеропорту Чебоксар
фото: скриншот з відео

У місті зафіксовано стовп диму та пожежа

У ніч проти 9 грудня безпілотники атакували столицю Чуваської Республіки у РФ Чебоксари. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

Після вибухів у місті зафіксовано стовп диму та пожежа.

За словами керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, у Чебоксарах, ймовірно, вражено завод «Енергозапчастина», який випускає генератори та електрообладнання. Цей завод є частиною військово-промислового комплексу РФ.

Водночас Росавіація ввела тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден в аеропорту Чебоксар.

Нагадаємо, надвечір, 7 грудня, біля ТЕЦ-1 у Красноярську сталися два потужні вибухи, які спричинили масштабну пожежу на складах. За повідомленнями очевидців, вибухи пролунали поряд із підприємством, після чого загорілися ємності з бензином та паливні пелети.

Теги: росія війна

