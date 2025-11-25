Росія використовує просування на фронті для тиску на Трампа, але є нюанс – NBC

РФ намагається приховати свої втрати на полі бою, створюючи ілюзію неминучого наступу, щоб посилити тиск на США

Поки президент США Дональд Трамп вимагає від України швидкого завершення війни, реальна ситуація на лінії фронту свідчить про повільне та виснажливе просування російської армії з мінімальними результатами за майже чотири роки повномасштабного вторгнення. Про це пише «Главком» із посиланнямм на NBC News.

Володимир Путін закликає Україну поступитися стратегічно важливими територіями дипломатичним шляхом, як того вимагає Вашингтон, інакше, за його словами, це буде зроблено силою. Трамп вторить цим погрозам, заявляючи, що Україна «дуже швидко програє», якщо не прийме запропоновану ним угоду.

Незважаючи на певне просування, росіяни рухаються повільно, сплачуючи за це величезну ціну людськими втратами проти виснаженої української армії. На думку західних аналітиків, Кремль намагається приховати ці втрати, створюючи ілюзію неминучого наступу, щоб посилити тиск на Київ і Вашингтон під час перемовин.

Покровськ, ключовий транспортний вузол, може стати першою значною «перемогою» РФ за два роки. Однак, навіть у разі його падіння, силове захоплення всієї Донецької області для Москви буде вкрай складним завданням.

Колишній командир НАТО, контрадмірал Королівського флоту Великої Британії Кріс Перрі, заявив NBC News, що для цього Росії знадобляться «колосальні жертви, ймовірно, сотні тисяч людей». Він додав, що згода України передати ці території в рамках угоди залишить решту країни вразливою до нового удару.

За оцінками Інституту вивчення війни (ISW), від 15 серпня російські сили просуваються «пішим темпом», захоплюючи близько 9 кв. км. на день. З листопада 2022 року Росія окупувала лише додатковий один відсоток української території. Аналітики стверджують, що навіть за нинішніх темпів для повного захоплення Донеччини Росії знадобиться щонайменше до серпня 2027 року. Це пояснює, чому Путін наполягає на передачі цих територій через переговори: це дозволило б Москві зекономити час, ресурси та життя.

В Україні практично не вірять, що територіальна поступка зупинить агресію. Навпаки, це створило б для Кремля стратегічний плацдарм для відновлення бойових дій. Як зазначає геополітичний консультант Майкл Горовіц, Покровськ «на межі падіння», що відкриє росіянам шлях до укріпленої лінії оборони міст Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ і Костянтинівка. Передача Донеччини Росії означатиме автоматичну втрату цих міст.

Українські військові тримали оборону Покровська більше року, але зараз підрозділи там фактично прикуті до позицій через російські дрони-камікадзе.

Путін використовує навіть мінімальні успіхи для посилення політичного тиску. У нещодавній промові він заявив, що якщо Україна відхилить мирні ініціативи Трампа, то «останні перемоги Росії неминуче повторяться в інших ключових точках фронту».

«Як назвати план, у якому «мир» досягається капітуляцією жертви та винагородою агресора? У «28 пунктах» – не поетика миру, а серія юридичних пасток: визнання анексій, «демілітаризація» територій і обрізання оборонних можливостей України», – підсумовують аналітики.

Нагадаємо, переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.

До слова, президент США Дональд Трамп прокоментував перебіг мирних переговорів після зустрічі української та американської делегацій, яка пройшла у Женеві в неділю.