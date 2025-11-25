Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія використовує просування на фронті для тиску на Трампа, але є нюанс – NBC

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія використовує просування на фронті для тиску на Трампа, але є нюанс – NBC
Путін та Трамп на саміті на Алясці 15 серпня
фото: соціальні мережі

РФ намагається приховати свої втрати на полі бою, створюючи ілюзію неминучого наступу, щоб посилити тиск на США

Поки президент США Дональд Трамп вимагає від України швидкого завершення війни, реальна ситуація на лінії фронту свідчить про повільне та виснажливе просування російської армії з мінімальними результатами за майже чотири роки повномасштабного вторгнення. Про це пише «Главком» із посиланнямм на NBC News.

Володимир Путін закликає Україну поступитися стратегічно важливими територіями дипломатичним шляхом, як того вимагає Вашингтон, інакше, за його словами, це буде зроблено силою. Трамп вторить цим погрозам, заявляючи, що Україна «дуже швидко програє», якщо не прийме запропоновану ним угоду.

Незважаючи на певне просування, росіяни рухаються повільно, сплачуючи за це величезну ціну людськими втратами проти виснаженої української армії. На думку західних аналітиків, Кремль намагається приховати ці втрати, створюючи ілюзію неминучого наступу, щоб посилити тиск на Київ і Вашингтон під час перемовин.

Покровськ, ключовий транспортний вузол, може стати першою значною «перемогою» РФ за два роки. Однак, навіть у разі його падіння, силове захоплення всієї Донецької області для Москви буде вкрай складним завданням.

Колишній командир НАТО, контрадмірал Королівського флоту Великої Британії Кріс Перрі, заявив NBC News, що для цього Росії знадобляться «колосальні жертви, ймовірно, сотні тисяч людей». Він додав, що згода України передати ці території в рамках угоди залишить решту країни вразливою до нового удару.

За оцінками Інституту вивчення війни (ISW), від 15 серпня російські сили просуваються «пішим темпом», захоплюючи близько 9 кв. км. на день. З листопада 2022 року Росія окупувала лише додатковий один відсоток української території. Аналітики стверджують, що навіть за нинішніх темпів для повного захоплення Донеччини Росії знадобиться щонайменше до серпня 2027 року. Це пояснює, чому Путін наполягає на передачі цих територій через переговори: це дозволило б Москві зекономити час, ресурси та життя.

В Україні практично не вірять, що територіальна поступка зупинить агресію. Навпаки, це створило б для Кремля стратегічний плацдарм для відновлення бойових дій. Як зазначає геополітичний консультант Майкл Горовіц, Покровськ «на межі падіння», що відкриє росіянам шлях до укріпленої лінії оборони міст Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ і Костянтинівка. Передача Донеччини Росії означатиме автоматичну втрату цих міст.

Українські військові тримали оборону Покровська більше року, але зараз підрозділи там фактично прикуті до позицій через російські дрони-камікадзе.

Путін використовує навіть мінімальні успіхи для посилення політичного тиску. У нещодавній промові він заявив, що якщо Україна відхилить мирні ініціативи Трампа, то «останні перемоги Росії неминуче повторяться в інших ключових точках фронту».

«Як назвати план, у якому «мир» досягається капітуляцією жертви та винагородою агресора? У «28 пунктах» – не поетика миру, а серія юридичних пасток: визнання анексій, «демілітаризація» територій і обрізання оборонних можливостей України», – підсумовують аналітики.

Нагадаємо, переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.

До слова, президент США Дональд Трамп прокоментував перебіг мирних переговорів після зустрічі української та американської делегацій, яка пройшла у Женеві в неділю.

Теги: росія США путін Дональд Трамп переговори Покровськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путінський режим висмоктує майже всі ресурси з нафтової галузі
Путінський режим висмоктує майже всі ресурси з нафтової галузі
27 жовтня, 09:09
Затримки, спричинені «шатдауном», можуть відкинути терміни створення зброї на роки.
Політична криза вплинула на ядерні плани США: аналіз CNN
28 жовтня, 11:42
Пом’якшення тарифної політики може свідчити про намір Китаю відновити торговий діалог зі США
Китай призупиняє додаткові тарифи на американські товари
5 листопада, 07:56
Північна Корея готується до можливої зустрічі північнокорейського диктатора Кім Чен Ина та американського президента Дональда Трампа
Північна Корея пообіцяла «відповісти відповідно» на нові санкції США
6 листопада, 04:17
Кремль продовжує поширювати фейки, аби дискредитувати українську владу
Росія готує диверсію на Запорізькій АЕС, аби звинуватити Україну
6 листопада, 12:57
Поля на території нового розкішного гольф-курорту Trump вартістю $1,5 млрд у провінції Хун Єн
У В’єтнамі під загрозою зриву будівництво розкішного курорту Трампа
31 жовтня, 07:09
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та державний секретар США Марко Рубіо після переговорів у Женеві
Reuters: На переговорах США та України не були вирішені ключові питання гарантій безпеки
Вчора, 01:59
Трамп: Якщо це також дозволить радикально лівим телеканалам розширитися, я буду дуже незадоволений. Особливо ABC та NBC...
Трамп виступив проти розширення телемереж, бо це посилить домінування «радикально лівих» медіа
Вчора, 04:59
Військовий наголосив, що Покровсько-Мирноградська конгломерація є важливою для України
Військовий експерт пояснив, чому важливо утримати Покровсько-Мирноградську конгломерацію
5 листопада, 18:01

Політика

Трамп потужно взявся за ШІ: оголошено нову амбітну програму
Трамп потужно взявся за ШІ: оголошено нову амбітну програму
Досягнення миру між Україною та РФ. Адміністрація Трампа зробила останню спробу
Досягнення миру між Україною та РФ. Адміністрація Трампа зробила останню спробу
Адміністрація Трампа перевірить всіх біженців, прийнятих за Байдена
Адміністрація Трампа перевірить всіх біженців, прийнятих за Байдена
Росія використовує просування на фронті для тиску на Трампа, але є нюанс – NBC
Росія використовує просування на фронті для тиску на Трампа, але є нюанс – NBC
Білий дім заявив, що постачання зброї Україні не може бути нескінченним
Білий дім заявив, що постачання зброї Україні не може бути нескінченним
Сенатори звинуватили адміністрацію Трампа в провалі санкцій проти РФ
Сенатори звинуватили адміністрацію Трампа в провалі санкцій проти РФ

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Вчора, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua