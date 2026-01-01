На курорті в Швейцарії стався вибух: є поранені та загиблі (фото, відео)

В епіцентрі вибуху перебувало понад 100 відвідувачів

У новорічну ніч в Швейцарії сталася трагедія на відомому гірськолижному курорті Кран-Монтана. У барі Le Constellation стався вибух, внаслідок чого почалася масштабна пожежа. Поліція повідомила про постраждалих та загиблих. Про це пише «Главком» із посиланням на Sky News.

Інцидент відбувся о 01:30 за місцевим часом, це близько 02:30 за київським, коли люди святкували Новий рік. У згаданому барі Le Constellation на момент вибуху перебувало понад 100 людей. Відомо, що внаслідок вибуху постраждало близько 100 людей, вони отримали травми різного ступеня. За офіційними даними відомо про 10 загиблих, водночас поліція повідомляє про більшу кількість жертв, тому точні цифри ще встановлюють.

Наразі в країні всі медзаклади працюють в режимі надзвичайного стану. За словами лікарів, до закладів надходить все більше пацієнтів із сильними опіками.

У поліції прокоментували інцидент. Там спростували чутки про те, що інцидент міг бути наслідком терористичного акту. Іноземні видання повідомляють, що причиною вибуху стала піротехніка, яку використали у самому закладі.

Наразі біля місця подій впроваджено «безпольотну зону» та перекрито в'їзд до курорту. За словами, командира поліції Вале, ця подія є «жахливою трагедією, яка вразила всю країну». Правоохоронці встановлюють громадянства загиблих, адже на курорті перебувало багато туристів.

