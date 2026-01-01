Покоління зумерів відмовляється від алкоголю та змінює культуру барів
Нова культура споживання змінює світовий ринок барів
Нове дослідження показує парадокс: хоча зумери п’ють менше за попередні покоління, вони відчувають неабиякий соціальний тиск і дискомфорт, пояснюючи, чому в їхньому келиху немає спиртного. Це змушує рестораторів повністю переглядати концепції закладів. Про це пише «Главком» із посиланням на Business Insider.
Згідно з останніми даними Heineken 0.0, лише близько 50% американців віком до 35 років почуваються впевнено, замовляючи безалкогольні напої в публічних місцях. Для порівняння, серед старших поколінь цей показник значно вищий.
Молоді люди часто відчувають, що мають виправдовуватися або вигадувати «поважну причину» для тверезості. Дослідниця Лора Фентон з Університету Шеффілда пояснює це так: «Спільне вживання алкоголю сприймається як демонстрація взаємності та приналежності до групи. Якщо ви не на одному рівні з іншими, ви ніби порушуєте соціальний договір».
Основними драйверами відмови від алкоголю є:
- Турбота про здоров'я і свідоме споживання та розуміння наслідків для організму.
- Економія, адже при ціні коктейлю у $15+, молодь дедалі частіше обирає соду або каву, не бачачи сенсу переплачувати за етиловий спирт.
- Бажання залишатися притомним і уникати ситуацій, коли можна потрапити в соцмережі в непривабливому вигляді.
Ресторатори, включаючи відомого шеф-кухаря Девіда Чанга, називають тренд на тверезість «екзистенційною загрозою» для індустрії. Щоб вижити, бари впроваджують нові стратегії.
Безалкогольні коктейлі тепер виглядають і коштують так само, як алкогольні. Це дозволяє закладам зберігати прибуток, а клієнтам – почуватися частиною компанії без зайвих питань. «Зебра-стайл» – тренд на чергування алкогольних напоїв із безалкогольними протягом вечора.
Зумери йдуть у бари не заради випивки, а заради активностей: настільних ігор, тематичних вечорів, «інстаграмних» інтер'єрів та унікального вайбу. Експерти прогнозують, що незабаром кожен успішний бар матиме розширене меню «0.0». Головна мета трансформації – створити простір, де фраза «я сьогодні не п’ю» не потребуватиме довгих пояснень, а алкоголь стане лише опцією, а не обов’язковою умовою соціалізації.
До слова, більшість зумерів шукають поради в соцмережах, а 22% звільняються під їхнім впливом. Традиційний підхід до кар'єрного розвитку, що спирається на менторство та HR-відділи, більше не є визначальним для покоління Z. Нове дослідження фінансової компанії Gateway Commercial Finance виявило, що соціальні медіа перетворилися на головного кар'єрного коуча для наймолодшої робочої сили.
