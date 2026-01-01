Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Покоління зумерів відмовляється від алкоголю та змінює культуру барів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Покоління зумерів відмовляється від алкоголю та змінює культуру барів
Бари змушені масово переходити на моктейлі через зумерів
фото із відкритих джерел

Нова культура споживання змінює світовий ринок барів

Нове дослідження показує парадокс: хоча зумери п’ють менше за попередні покоління, вони відчувають неабиякий соціальний тиск і дискомфорт, пояснюючи, чому в їхньому келиху немає спиртного. Це змушує рестораторів повністю переглядати концепції закладів. Про це пише «Главком» із посиланням на Business Insider.

Згідно з останніми даними Heineken 0.0, лише близько 50% американців віком до 35 років почуваються впевнено, замовляючи безалкогольні напої в публічних місцях. Для порівняння, серед старших поколінь цей показник значно вищий.

Молоді люди часто відчувають, що мають виправдовуватися або вигадувати «поважну причину» для тверезості. Дослідниця Лора Фентон з Університету Шеффілда пояснює це так: «Спільне вживання алкоголю сприймається як демонстрація взаємності та приналежності до групи. Якщо ви не на одному рівні з іншими, ви ніби порушуєте соціальний договір».

Основними драйверами відмови від алкоголю є:

  • Турбота про здоров'я і свідоме споживання та розуміння наслідків для організму.
  • Економія, адже при ціні коктейлю у $15+, молодь дедалі частіше обирає соду або каву, не бачачи сенсу переплачувати за етиловий спирт.
  • Бажання залишатися притомним і уникати ситуацій, коли можна потрапити в соцмережі в непривабливому вигляді.

Ресторатори, включаючи відомого шеф-кухаря Девіда Чанга, називають тренд на тверезість «екзистенційною загрозою» для індустрії. Щоб вижити, бари впроваджують нові стратегії.

Безалкогольні коктейлі тепер виглядають і коштують так само, як алкогольні. Це дозволяє закладам зберігати прибуток, а клієнтам – почуватися частиною компанії без зайвих питань. «Зебра-стайл» – тренд на чергування алкогольних напоїв із безалкогольними протягом вечора.

Зумери йдуть у бари не заради випивки, а заради активностей: настільних ігор, тематичних вечорів, «інстаграмних» інтер'єрів та унікального вайбу. Експерти прогнозують, що незабаром кожен успішний бар матиме розширене меню «0.0». Головна мета трансформації – створити простір, де фраза «я сьогодні не п’ю» не потребуватиме довгих пояснень, а алкоголь стане лише опцією, а не обов’язковою умовою соціалізації.

До слова, більшість зумерів шукають поради в соцмережах, а 22% звільняються під їхнім впливом. Традиційний підхід до кар'єрного розвитку, що спирається на менторство та HR-відділи, більше не є визначальним для покоління Z. Нове дослідження фінансової компанії Gateway Commercial Finance виявило, що соціальні медіа перетворилися на головного кар'єрного коуча для наймолодшої робочої сили.

Читайте також:

Теги: зумери соцмережі спирт молодь культура алкоголь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Компанія Bevza випустила лімітовану серію ялинкових прикрас під назвою «Сет п'ять колосків»
Скандал із прикрасами «П’ять колосків». Бренд ухвалив рішення
24 листопада, 2025, 11:49
В Україні обрали 15 претендентів на участь у «Євробаченні 2026»
Оголошено фіналістів нацвідбору на «Євробачення-2026»
24 листопада, 2025, 15:58
Рекламні бюджети держструктур перевищили 433 млн грн у 2025 році
«Укрпошта», Приватбанк, Ощадбанк. Скільки грошей держструктури витрачають на рекламу в TikTok
25 листопада, 2025, 10:14
Українці зауважили, що Дмитру Кулебі схоже не було цікаво на концерті Дмитра Монатіка
Наречена Дмитра Кулеби здивувала танцями на концерті Монатіка: соцмережі гудуть (фото)
8 грудня, 2025, 23:09
Степан Гіга зміг підкорити не одне покоління українців
Пам'яті Степана Гіги. Артист, що пішов на піку популярності
12 грудня, 2025, 20:24
Батьки сперечаються через заборону для дітей
Перша країна у світі блокує соцмережі для дітей
10 грудня, 2025, 10:54
Бессарабський ринок вже прикрашений до різдвяних свят
Оновлений Бессарабський ринок відкрито: фото та реакція мереж
10 грудня, 2025, 17:46
Новорічна ялинка на Софійській площі
У мережі розгорілася суперечка через головну ялинку Києва
12 грудня, 2025, 08:38
Знелюднення величезних територій – це виклик не лише для демографії, а й для національної безпеки
Демограф назвав території України, які можуть стати безлюдними після війни
21 грудня, 2025, 19:34

Соціум

Покоління зумерів відмовляється від алкоголю та змінює культуру барів
Покоління зумерів відмовляється від алкоголю та змінює культуру барів
У Сирії стався теракт у новорічну ніч: є жертви
У Сирії стався теракт у новорічну ніч: є жертви
В Амстердамі спалахнула пожежа в церкві, якій понад 150 років (відео)
В Амстердамі спалахнула пожежа в церкві, якій понад 150 років (відео)
У РФ палають нафтобаза та Ільський НПЗ після атаки безпілотників
У РФ палають нафтобаза та Ільський НПЗ після атаки безпілотників
Ще одна країна готується заборонити соцмережі для дітей
Ще одна країна готується заборонити соцмережі для дітей
Напередодні Нового року у Калузькій області спалахнула нафтобаза (відео)
Напередодні Нового року у Калузькій області спалахнула нафтобаза (відео)

Новини

День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
Сьогодні, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
30 грудня, 2025, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 2025, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua