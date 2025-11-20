Головна Світ Політика
«Росія може зробити це завтра». Велика Британія про закінчення війни в Україні

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Лондон підтримує прагнення президента Трампа покласти край «цій варварській війні»
Британія закликала РФ вивести війська з України

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Великої Британії підкреслив, що Росія може припинити війну негайно, вивівши свої війська. Велика Британія заявила, що поділяє мету президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Росія може зробити це завтра, вивівши свої війська та припинивши незаконне вторгнення», – заявив речник МЗС Великої Британії, додавши, що Лондон підтримує прагнення президента Трампа покласти край «цій варварській війні».

Нагадаємо, останніми роками Велика Британія стала улюбленим лиходієм в очах Москви. Її звинувачували в плануванні ударів безпілотників по російських аеродромах, підриві трубопроводу «Північний потік» і керівництві «терористичними» рейдами на території Росії.

Як зазначає видання, оскільки Москва прагне відновити відносини з адміністрацією Дональда Трампа, Велика Британія взяла на себе роль, колись відведену США – головного супротивника Кремля та улюбленого опудала в його пропагандистській війні.

«Росія вважає себе рівною Сполученим Штатам. Тепер вони не можуть критикувати Трампа безпосередньо, то кого ж звинувачувати у своїх бідах – у втратах в Україні, у мільйонах жертв? Ви звинувачуєте найближчих – британців. Легко уявити нас коренем усіх проблем Росії», – заявив Джон Форман, колишній військовий аташе Великої Британії в Москві.

Як зазначає The Guardian, суперництво між Росією і Великою Британією має довгу історію, яка сягає корінням у XIX століття, коли імперська Росія і Велика Британія боролися за вплив у Центральній Азії.

