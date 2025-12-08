Головна Думки вголос Віталій Шапран
search button user button menu button
Віталій Шапран Економічний експерт

Санкційний удар по нафті. У Кремлі істерика

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Командна робота США-ЄС та України по суті продемонструвала свою ефективність і викликала істерику у Кремлі
колаж: glavcom.ua/фото: AP

Санкції почали працювати, але боротьба триває

Обвал податкової ціни нафти у РФ у листопаді до 44,87 долара. «Друг Путіна», він же «агент Краснов», він же «Гешефтний дипломат», він же Президент США Дональд Трамп у листопаді схоже дуже сильно «удружив» Путіну.

Податкова ціна на російську нафту (тобто ціна, з якої нараховується ресурсний податок у РФ) просто рухнула з 53,67 долара США у жовтні до 44,87 у листопаді. По факту – це історичний мінімум за всю історію спостережень після включення до розрахунку «податкової» ціни російського сорту нафти ESPO.

Санкційний удар по нафті. У Кремлі істерика фото 1

При цьому, впродовж листопада brent продовжувала торгуватись у діапазоні 60-65 доларів за барель. Такого гігантського дисконту ціни російської нафти до brent у відсотках ще не було ніколи в історії, навіть до зміни методики розрахунку податкової ціни у РФ. Одна з основних причин – це санкції США проти «Роснєфті» та «Лукойла», які були підкріплені санкціями ЄС, а також дуже влучними «санкціями» України по російським НПЗ та нафтовій інфраструктурі.

Командна робота США-ЄС та України по суті продемонструвала свою ефективність і викликала істерику у Кремлі. Втім, ситуація все ще далека від переможної перемоги.

З плюсів:

  1. Падіння «податкової» цін на нафту у листопаді продемонструвало сильний психологічний ефект та викликало істерику у самого Путіна, який почав погрожувати у відповідь на удари по нафтовим терміналам РФ у Чорному морі. Втім, Світ нарешті дізнався, що російська нафта може бути нижче за 45 доларів при ціні brent 65 доларів за барель. Думаю, це стане натхненням для авторів нових санкцій.
  2. Падіння «податкової» ціни нафти у РФ завжди веде до зниження ПДВ, податку на прибуток та інших податків нафтових компаній. Тож прогнозовано ми побачимо дуже складний грудень у РФ. Основна складність для РФ зараз – закрити 2025 фінансовий рік. Закрити його без емісії вже не вийде, а провал цін на нафту у листопаді взагалі може зірвати плани на грудень.

З мінусів:

  1. Мінус для світу у цій ситуації тільки один. Не дивлячись на те, що податкова ціна сильно знизилась, у листопаді нафто-газові доходи РФ не гепнулись нижче 500 млрд рублів, як це було у червні цього року.
  2. Зрозуміло, що основний ефект від зниження ціни РФ очікує у грудні, проте якщо його не продовжити далі, то бюджет РФ отримає чергову щоквартальну ін’єкцію від підвищеного ресурсного податку.
  3. Рівень нафтогазових доходів бюджету РФ у першому місяці нового кварталу завжди зростає (на графіку підвищені відрахування обведені колом).

Тож вкрай бажано, щоб низька податкова ціна протрималась 3-4 місяці, тоді Мінфіну РФ вже у першому кварталі доведеться знову переписувати свій бюджет, а армії, бізнесу та населенню пояснювати – «денег нет, но вы держитесь!».

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна росія Дональд Трамп санкції нафта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що заважає Європі готуватися до війни з РФ: пояснення FT
Що заважає Європі готуватися до війни з РФ: пояснення FT
19 листопада, 02:33
ЄС розглядає додаткові обмеження для суден «тіньового флоту» РФ
ЄС обговорює нові санкції для портів і суден «тіньового флоту» РФ
20 листопада, 17:38
Орбан прогнозує розвиток подій після 28-пунктового плану США
Орбан прогнозує, що мирний план США наближає Будапештський саміт
21 листопада, 17:46
ЄС відкладає нові обмеження проти РФ
Politico: 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії відкладено до січня
27 листопада, 14:32
На переговорах США та України питання територій зайшло «у глухий кут» – ABC News
На переговорах США та України питання територій зайшло «у глухий кут» – ABC News
1 грудня, 22:19
Внаслідок російської атаки загинула жінка 1944 року народження
Удар по Тернополю 19 листопада: кількість загиблих зросла до 36
2 грудня, 14:41
Семеро українських дітей, викрадених Росією, повернулися до своїх родин
Перша леді США допомогла повернути викрадених Росією українських дітей
4 грудня, 17:52
Монсон у 2022 році підтримав повномасштабне вторгнення Росії в Україну
Одіозний боєць ММА з США збирається брати участь у виборах до російської Думи
11 листопада, 13:52
Лискун стверджує, що в Україні вона зіштовхувалася з дискримінацією
«Абсолютна дичина». Гераскевич різко відреагував на отримання Лискун громадянства Росії
4 грудня, 18:43

Віталій Шапран

Санкційний удар по нафті. У Кремлі істерика
Санкційний удар по нафті. У Кремлі істерика
Довга дорога до миру в Україні. «Таємна» козирна карта Трампа
Довга дорога до миру в Україні. «Таємна» козирна карта Трампа
Мирний план від США: ефект бомби для світу
Мирний план від США: ефект бомби для світу
Хроніка повільної нафтової катастрофи РФ
Хроніка повільної нафтової катастрофи РФ
Регіони Росії бунтують проти Кремля: що пішло не так?
Регіони Росії бунтують проти Кремля: що пішло не так?
Падіння російської економіки у прірву
Падіння російської економіки у прірву

Новини

День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
5 грудня, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
4 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua