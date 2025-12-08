Санкційний удар по нафті. У Кремлі істерика

Командна робота США-ЄС та України по суті продемонструвала свою ефективність і викликала істерику у Кремлі

Санкції почали працювати, але боротьба триває

Обвал податкової ціни нафти у РФ у листопаді до 44,87 долара. «Друг Путіна», він же «агент Краснов», він же «Гешефтний дипломат», він же Президент США Дональд Трамп у листопаді схоже дуже сильно «удружив» Путіну.

Податкова ціна на російську нафту (тобто ціна, з якої нараховується ресурсний податок у РФ) просто рухнула з 53,67 долара США у жовтні до 44,87 у листопаді. По факту – це історичний мінімум за всю історію спостережень після включення до розрахунку «податкової» ціни російського сорту нафти ESPO.

При цьому, впродовж листопада brent продовжувала торгуватись у діапазоні 60-65 доларів за барель. Такого гігантського дисконту ціни російської нафти до brent у відсотках ще не було ніколи в історії, навіть до зміни методики розрахунку податкової ціни у РФ. Одна з основних причин – це санкції США проти «Роснєфті» та «Лукойла», які були підкріплені санкціями ЄС, а також дуже влучними «санкціями» України по російським НПЗ та нафтовій інфраструктурі.

Командна робота США-ЄС та України по суті продемонструвала свою ефективність і викликала істерику у Кремлі. Втім, ситуація все ще далека від переможної перемоги.

З плюсів:

Падіння «податкової» цін на нафту у листопаді продемонструвало сильний психологічний ефект та викликало істерику у самого Путіна, який почав погрожувати у відповідь на удари по нафтовим терміналам РФ у Чорному морі. Втім, Світ нарешті дізнався, що російська нафта може бути нижче за 45 доларів при ціні brent 65 доларів за барель. Думаю, це стане натхненням для авторів нових санкцій. Падіння «податкової» ціни нафти у РФ завжди веде до зниження ПДВ, податку на прибуток та інших податків нафтових компаній. Тож прогнозовано ми побачимо дуже складний грудень у РФ. Основна складність для РФ зараз – закрити 2025 фінансовий рік. Закрити його без емісії вже не вийде, а провал цін на нафту у листопаді взагалі може зірвати плани на грудень.

З мінусів:

Мінус для світу у цій ситуації тільки один. Не дивлячись на те, що податкова ціна сильно знизилась, у листопаді нафто-газові доходи РФ не гепнулись нижче 500 млрд рублів, як це було у червні цього року. Зрозуміло, що основний ефект від зниження ціни РФ очікує у грудні, проте якщо його не продовжити далі, то бюджет РФ отримає чергову щоквартальну ін’єкцію від підвищеного ресурсного податку. Рівень нафтогазових доходів бюджету РФ у першому місяці нового кварталу завжди зростає (на графіку підвищені відрахування обведені колом).

Тож вкрай бажано, щоб низька податкова ціна протрималась 3-4 місяці, тоді Мінфіну РФ вже у першому кварталі доведеться знову переписувати свій бюджет, а армії, бізнесу та населенню пояснювати – «денег нет, но вы держитесь!».