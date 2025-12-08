Санкційний удар по нафті. У Кремлі істерика
Санкції почали працювати, але боротьба триває
Обвал податкової ціни нафти у РФ у листопаді до 44,87 долара. «Друг Путіна», він же «агент Краснов», він же «Гешефтний дипломат», він же Президент США Дональд Трамп у листопаді схоже дуже сильно «удружив» Путіну.
Податкова ціна на російську нафту (тобто ціна, з якої нараховується ресурсний податок у РФ) просто рухнула з 53,67 долара США у жовтні до 44,87 у листопаді. По факту – це історичний мінімум за всю історію спостережень після включення до розрахунку «податкової» ціни російського сорту нафти ESPO.
При цьому, впродовж листопада brent продовжувала торгуватись у діапазоні 60-65 доларів за барель. Такого гігантського дисконту ціни російської нафти до brent у відсотках ще не було ніколи в історії, навіть до зміни методики розрахунку податкової ціни у РФ. Одна з основних причин – це санкції США проти «Роснєфті» та «Лукойла», які були підкріплені санкціями ЄС, а також дуже влучними «санкціями» України по російським НПЗ та нафтовій інфраструктурі.
Командна робота США-ЄС та України по суті продемонструвала свою ефективність і викликала істерику у Кремлі. Втім, ситуація все ще далека від переможної перемоги.
З плюсів:
- Падіння «податкової» цін на нафту у листопаді продемонструвало сильний психологічний ефект та викликало істерику у самого Путіна, який почав погрожувати у відповідь на удари по нафтовим терміналам РФ у Чорному морі. Втім, Світ нарешті дізнався, що російська нафта може бути нижче за 45 доларів при ціні brent 65 доларів за барель. Думаю, це стане натхненням для авторів нових санкцій.
- Падіння «податкової» ціни нафти у РФ завжди веде до зниження ПДВ, податку на прибуток та інших податків нафтових компаній. Тож прогнозовано ми побачимо дуже складний грудень у РФ. Основна складність для РФ зараз – закрити 2025 фінансовий рік. Закрити його без емісії вже не вийде, а провал цін на нафту у листопаді взагалі може зірвати плани на грудень.
З мінусів:
- Мінус для світу у цій ситуації тільки один. Не дивлячись на те, що податкова ціна сильно знизилась, у листопаді нафто-газові доходи РФ не гепнулись нижче 500 млрд рублів, як це було у червні цього року.
- Зрозуміло, що основний ефект від зниження ціни РФ очікує у грудні, проте якщо його не продовжити далі, то бюджет РФ отримає чергову щоквартальну ін’єкцію від підвищеного ресурсного податку.
- Рівень нафтогазових доходів бюджету РФ у першому місяці нового кварталу завжди зростає (на графіку підвищені відрахування обведені колом).
Тож вкрай бажано, щоб низька податкова ціна протрималась 3-4 місяці, тоді Мінфіну РФ вже у першому кварталі доведеться знову переписувати свій бюджет, а армії, бізнесу та населенню пояснювати – «денег нет, но вы держитесь!».
Коментарі — 0