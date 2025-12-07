У Красноярську після вибухів біля ТЕЦ спалахнули склади
Російське МНС підтвердило факт пожежі
Надвечір, 7 грудня, біля ТЕЦ-1 у Красноярську сталися два потужні вибухи, які спричинили масштабну пожежу на складах. Про це повідомляють росЗМІ, пише «Главком».
За повідомленнями очевидців, вибухи пролунали поряд із підприємством, після чого загорілися ємності з бензином та паливні пелети.
Російське МНС підтвердило факт пожежі, зазначивши, що вогонь охопив великі площі. У мережі вже з'явилися фото та відео, що фіксують масштабний вогонь.
Нагадаємо, у місті Лівни Орловської області РФ на території нафтобази були знищені щонайменше два великі паливні резервуари.
