У Красноярську після вибухів біля ТЕЦ спалахнули склади

Іванна Гончар
Іванна Гончар
У Красноярську сталися два потужні вибухи, які спричинили масштабну пожежу на складах
фото: російське МНС

Російське МНС підтвердило факт пожежі

Надвечір, 7 грудня, біля ТЕЦ-1 у Красноярську сталися два потужні вибухи, які спричинили масштабну пожежу на складах. Про це повідомляють росЗМІ, пише «Главком».

За повідомленнями очевидців, вибухи пролунали поряд із підприємством, після чого загорілися ємності з бензином та паливні пелети.

Російське МНС підтвердило факт пожежі, зазначивши, що вогонь охопив великі площі. У мережі вже з'явилися фото та відео, що фіксують масштабний вогонь. 

Нагадаємо, у місті Лівни Орловської області РФ на території нафтобази були знищені щонайменше два великі паливні резервуари. 

