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    У світі

    Другий за завантаженістю аеропорт Британії Гатвік відновив польоти

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    Аеропорт Гатвік - Другий за завантаженістю аеропорт Британії Гатвік відновив польоти
    Аеропорт Гатвік

    Польоти були відновлені після проблем у диспетчерській вишці раніше

    Лондонський аеропорт Гатвік відновив рейси після збою в роботі диспетчерської вишки.

    Про це у четвер вночі повідомили у пресслужбі летовища.

    «Польоти були відновлені після проблем у диспетчерській вишці раніше. Приносимо своїм вибачення, якщо проблеми торкнулися вас цього вечора. В четвер ми плануємо провести всі рейси згідно з розкладом, але рекомендуємо все ж перевірити інформацію про ваш політ перед тим, як їхати в аеропорт», - поінформували у Гатвіку.

    Нагадаємо, напередодні ввечері стало відомо, що другий за завантаженістю аеропорт Британії Гатвік призупинив усі польоти.

    До слова, взимку лондонський аеропорт Гатвік призупиняв усі польоти через повідомлення про два безпілотники, які літали на його території.

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