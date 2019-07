Другий за завантаженістю аеропорт Британії Гатвік відновив польоти

Польоти були відновлені після проблем у диспетчерській вишці раніше

Лондонський аеропорт Гатвік відновив рейси після збою в роботі диспетчерської вишки.

Про це у четвер вночі повідомили у пресслужбі летовища.

«Польоти були відновлені після проблем у диспетчерській вишці раніше. Приносимо своїм вибачення, якщо проблеми торкнулися вас цього вечора. В четвер ми плануємо провести всі рейси згідно з розкладом, але рекомендуємо все ж перевірити інформацію про ваш політ перед тим, як їхати в аеропорт», - поінформували у Гатвіку.

Flights have resumed following the earlier issue with our control tower. Apologies if you have been affected this evening. We plan to operate a full schedule on Thursday, however we would advise you to check your flight with your airline before setting out for the airport.