Лондонський аеропорт Гатвік призупинив усі польоти



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Гатвік - другий за завантаженістю аеропорт Британії

Проблема виникла у диспетчерській вежі

Другий за завантаженістю аеропорт Британії Гатвік призупинив всі польоти через «проблему системи контролю повітряного трафіку».

Про це повідомляє Independent з посиланням на заяву керівництва аеропорту.

«Ми працюємо з ANS, нашим постачальником управління повітряним рухом, щоб виправити цю проблему якомога швидше. Ми приносимо вибачення і радимо пасажирам зв'язатися зі своєї авіакомпанією або перевіряти на нашій сторінці останню інформацію про рейси», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що проблема виникла у диспетчерській вежі.

Нагадаємо, взимку лондонський аеропорт Гатвік призупиняв усі польоти через повідомлення про два безпілотники, які літали на його території.