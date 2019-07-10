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    У світі

    Лондонський аеропорт Гатвік призупинив усі польоти

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    Гатвік - другий за завантаженістю аеропорт Британії - Лондонський аеропорт Гатвік призупинив усі польоти
    Гатвік - другий за завантаженістю аеропорт Британії

    Проблема виникла у диспетчерській вежі

    Другий за завантаженістю аеропорт Британії Гатвік призупинив всі польоти через «проблему системи контролю повітряного трафіку».

    Про це повідомляє Independent з посиланням на заяву керівництва аеропорту.

    «Ми працюємо з ANS, нашим постачальником управління повітряним рухом, щоб виправити цю проблему якомога швидше. Ми приносимо вибачення і радимо пасажирам зв'язатися зі своєї авіакомпанією або перевіряти на нашій сторінці останню інформацію про рейси», - йдеться в повідомленні.

    Повідомляється, що проблема виникла у диспетчерській вежі.

    Нагадаємо, взимку лондонський аеропорт Гатвік призупиняв усі польоти через повідомлення про два безпілотники, які літали на його території.

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