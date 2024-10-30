Дружина окупанта поскаржилася, що РФ кинула їх на гроші: перехоплення розмови

Російський загарбник отримує лише 10% від суми, яку Кремль обіцяє за участь у бойових діях в Україні

Жінка російського окупанта поскаржилася на відсутність обіцяних путінським режимом виплат за бойові дії проти України, а також страхових за поранення чоловіка. Про це вона сказала в телефонній розмові з чоловіком, яку перехопило Головне управління розвідки Міноборони України.

«Я приїхала в частину, щоб дізнатися щодо твоїх бойових. Тому що, послухай мене до кінця, прийшло тільки 32 тисячі, як я тобі казала. Минув місяць уже. Ніяких ось цих 300, які ти кажеш, не прийшли... Страховку тобі не дадуть, тому що в тебе легке поранення, воно не входить у цю страховку», – каже окупанту його дружина.

Українські розвідники нагадали, що махінації з виплатами – доволі поширений вид занять керівництва окупаційної армії, як і відправка солдатів на утилізацію під час бойових дій проти України.

У черговому радіоперехопленні, здобутому українськими розвідниками, жінка російського окупанта скаржиться на відсутність обіцяних путінським режимом виплат за бойові дії проти України, а також страхових за поранення. pic.twitter.com/FHOotqf0EU — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 30, 2024

Нагадаємо, раніше ГУР перехопило розмову з блокпоста, судячи з якої, найманців із КНДР росіяни везуть на фронт вантажівками з цивільними номерами.