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Дружина окупанта поскаржилася, що РФ кинула їх на гроші: перехоплення розмови

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Дружина окупанта поскаржилася, що РФ кинула їх на гроші: перехоплення розмови
ГУР перехопило телефонну розмову окупанта зі своєю дружиною
скріншот відео ГУР

Російський загарбник отримує лише 10% від суми, яку Кремль обіцяє за участь у бойових діях в Україні

Жінка російського окупанта поскаржилася на відсутність обіцяних путінським режимом виплат за бойові дії проти України, а також страхових за поранення чоловіка. Про це вона сказала в телефонній розмові з чоловіком, яку перехопило Головне управління розвідки Міноборони України.

«Я приїхала в частину, щоб дізнатися щодо твоїх бойових. Тому що, послухай мене до кінця, прийшло тільки 32 тисячі, як я тобі казала. Минув місяць уже. Ніяких ось цих 300, які ти кажеш, не прийшли... Страховку тобі не дадуть, тому що в тебе легке поранення, воно не входить у цю страховку», – каже окупанту його дружина.

Українські розвідники нагадали, що махінації з виплатами – доволі поширений вид занять керівництва окупаційної армії, як і відправка солдатів на утилізацію під час бойових дій проти України.

Нагадаємо, раніше ГУР перехопило розмову з блокпоста, судячи з якої, найманців із КНДР росіяни везуть на фронт вантажівками з цивільними номерами.

Теги: окупанти перехоплення ГУР бойові виплати розвідка

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