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Окупанти посилюють контрнаступальні дії на Курщині: ISW назвав причину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Окупанти посилюють контрнаступальні дії на Курщині: ISW назвав причину
Погодні умови сприятимуть позиційним боям у Курській області, що гратиме не на руку росіянам
фото з відкритих джерел

Ворог активізує наступальні операції в Україні, щоб скористатися перевагами сухих доріг і місцевості до зміни погодних умов

Російські сили мають на меті витіснити українські війська з Курської області до того, як погані погодні умови восени та на початку зими почнуть обмежувати маневр на полі бою. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Українські офіційні особи раніше зазначали, що війська РФ активізують наступальні операції в Україні, особливо механізовані наступальні операції, щоб скористатися перевагами сухих доріг і місцевості до того, як сезон дощів зробить ґрунт багнистим.

Цілком імовірно, що цей російський оперативний розрахунок також поширюється на російські зусилля з відвоювання усієї Курської області. Кілька російських джерел повідомили про початок із 11 жовтня періоду обмеженої багнистості місцевості.

«Російське військове командування може бути стурбоване тим, що погані погодні умови восени 2024 року і на початку зими 2024-2025 років сприятимуть позиційним боям у Курській області та дадуть українським військам більше часу, щоб закріпитися на своїх головних рубежах і закріпити наявні позиції», – йдеться у звіті.

Аналітики також зазначають, що краще закріплені Збройні сили з більш розгалуженою фортифікаційною мережею в Курській області, ймовірно, ще більше ускладнять спроби Росії відтіснити українські війська назад через кордон. Російські війська можуть відчути закриття вікна можливостей ліквідувати вторгнення ЗСУ до Курської області з нинішнім рівнем живої сили й техніки, які російські військові виділили для цієї операції.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що з початку вторгнення 6 серпня 2024 року, російські війська передислокували до Курської області близько 50 тисяч військовослужбовців з інших оперативних напрямків.

«Російські військові, ймовірно, прагнуть уникнути перекидання більшої кількості особового складу в цей регіон на випадок, якщо українська присутність збережеться до 2025 року. Такі передислокації, ймовірно, погіршили готовність російських оперативних угруповань у Херсонській, Запорізькій та Харківській областях», – йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, Росія перекинула близько 50 тис. військових у Курську область, послабивши свої позиції на фронті в Україні.

До слова, росіяни стягнули велику кількість живої сили та техніки в Курській області та невпинно атакують українські позиції.

Як повідомлялося, 12 жовтня в російському місті Курчатов пролунав сильний вибух. За попередніми даними, це сталося внаслідок удару безпілотників, що призвело до детонації боєприпасів неподалік від Курської АЕС.

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Теги: погода війна окупанти негода Курщина

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