ЗСУ вперше спалили російський танк за допомогою «дрона-дракона»

Підрозділ «Злі сапсани» 30-ї ОМБр показав відео знищення танка окупантів

Сухопутні війська ЗСУ підтвердили, що військовослужбовці 30-ї окремої механізованої бригади знищили російський танк за допомогою так званого «безпілотника-дракона». Про це повідомило командування Сухопутних військ у Telegram.

«Цілком ймовірно, це перший зафіксований випадок ураження техніки таким типом БПЛА», – зазначили в Сухопутних військах ЗСУ, опублікувавши відповідне відео.

Вказується, що уразили танк бійці батальйону «Злі сапсани» на Донецькому напрямку.

«Підрозділи Сухопутних військ ефективно застосовують безпілотні системи проти противника на всіх напрямках», – додали в повідомленні.

«Дрон-дракон» – це безпілотний літальний апарат, спеціально розроблений для виконання військових завдань, зокрема для ведення розвідки та завдання ударів по противнику. Цей тип дрону отримав свою назву завдяки унікальній конструкції та можливостям, які дозволяють йому ефективно виконувати бойові завдання. БПЛА розпилює термітну суміш (схожа на лаву металева запальна речовина, схожа на лаву).

Нагадаємо, кількома днями раніше безпілотники Служби безпеки, Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших Сил оборони атакували склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34, а також місця зберігання авіаційного пального на військовому аеродромі «Борисоглєбськ» у Воронезькій області РФ.

До слова, американська компанія AeroVironment підписала угоду щодо локалізації Switchblade 600 в Україні. Компанія AeroVironment планує виготовляти в Україні за рік кілька тисяч Switchblade 600.

Раніше стало відомо, що у ніч на 3 жовтня російські окупанти обстріляли Київ ударними безпілотниками. В місті працювала протиповітряна оборона. Згодом стало відомо, уламки ворожого дрона впали біля багатоповерхівки.