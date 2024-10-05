Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ вперше спалили російський танк за допомогою «дрона-дракона»

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ вперше спалили російський танк за допомогою «дрона-дракона»
Дрони-дракони активно використовують на фронті
фото з відкритих джерел

Підрозділ «Злі сапсани» 30-ї ОМБр показав відео знищення танка окупантів 

Сухопутні війська ЗСУ підтвердили, що військовослужбовці 30-ї окремої механізованої бригади знищили російський танк за допомогою так званого «безпілотника-дракона». Про це повідомило командування Сухопутних військ у Telegram.

«Цілком ймовірно, це перший зафіксований випадок ураження техніки таким типом БПЛА», – зазначили в Сухопутних військах ЗСУ, опублікувавши відповідне відео.

Вказується, що уразили танк бійці батальйону «Злі сапсани» на Донецькому напрямку.

«Підрозділи Сухопутних військ ефективно застосовують безпілотні системи проти противника на всіх напрямках», – додали в повідомленні.

«Дрон-дракон» – це безпілотний літальний апарат, спеціально розроблений для виконання військових завдань, зокрема для ведення розвідки та завдання ударів по противнику. Цей тип дрону отримав свою назву завдяки унікальній конструкції та можливостям, які дозволяють йому ефективно виконувати бойові завдання. БПЛА розпилює термітну суміш (схожа на лаву металева запальна речовина, схожа на лаву).

Нагадаємо, кількома днями раніше безпілотники Служби безпеки, Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших Сил оборони атакували склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34, а також місця зберігання авіаційного пального на військовому аеродромі «Борисоглєбськ» у Воронезькій області РФ. 

До слова, американська компанія AeroVironment підписала угоду щодо локалізації Switchblade 600 в Україні. Компанія AeroVironment планує виготовляти в Україні за рік кілька тисяч Switchblade 600.

Раніше стало відомо, що у ніч на 3 жовтня російські окупанти обстріляли Київ ударними безпілотниками. В місті працювала протиповітряна оборона. Згодом стало відомо, уламки ворожого дрона впали біля багатоповерхівки. 

Читайте також:

Теги: окупанти Telegram відео дрон війна танки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польща в межах навчальної програми ЄС підготувала понад 20 тис. українських військових
Український легіон: Польща заявила про готовність навчати перших добровольців
Вчора, 17:18
«За деякими оцінками, понад 700 тис. українських дітей для «порятунку» було перевезено до Росії», – зазначила посадовиця Естонії
До Росії вивезено 700 тис. дітей? Естонія закликає ПАРЄ скласти план порятунку
Вчора, 16:10
Російські війська витратили значну частину резервів на наступальну операцію на півночі Харківської області
Росія не здатна на масштабний наступ – ISW
Вчора, 04:30
У результаті атаки на Кривий Ріг загинуло троє людей
Нічна атака Росії на Кривий Ріг: влада оприлюднила фото наслідків
21 вересня, 09:20
Унаслідок вибухів у Торопці 13 осіб було госпіталізовано, їхній стан оцінюють як помірно важкий
Атака на Торопець: росіяни заплутались у версіях причини вибухів
18 вересня, 16:12
Василь Лаврись виконував бойові завдання у лавах 41-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України
Загинув під час виконання бойового завдання на Курщині. Згадаймо Василя Лаврися
17 вересня, 09:00
Раніше стало відомо, що Шольц разом з деякими однопартійцями нібито розробляє власний мирний план для врегулювання війни в Україні
Президент України прокоментував «мирний план» Шольца щодо завершення війни
11 вересня, 21:33
Відповідний законопроект румунці парламенту планують розглянути вже на наступній сесії
Румунія розмірковує над наданням військовим права збивати російські безпілотники
10 вересня, 03:04
«Орлан» постійно змінював напрям та висоту
ЗСУ вперше збили висотний дрон росіян під час небесної дуелі (відео)
9 вересня, 12:54

Події в Україні

Окупанти готуються атакувати на Запорізькому напрямку: ЗСУ пояснили, чого хоче ворог
Окупанти готуються атакувати на Запорізькому напрямку: ЗСУ пояснили, чого хоче ворог
ЗСУ вперше спалили російський танк за допомогою «дрона-дракона»
ЗСУ вперше спалили російський танк за допомогою «дрона-дракона»
На Буковині митрополит Московської церкви поскандалив із ТЦК: військові відреагували
На Буковині митрополит Московської церкви поскандалив із ТЦК: військові відреагували
Росіяни стратили чотирьох українських військових на заводі у Вовчанську
Росіяни стратили чотирьох українських військових на заводі у Вовчанську
На Донеччині загинули офіцери з КНДР: стало відомо, що вони там робили
На Донеччині загинули офіцери з КНДР: стало відомо, що вони там робили
Окупанти просунулися біля Селидового: військовий розповів про загрозу для ЗСУ
Окупанти просунулися біля Селидового: військовий розповів про загрозу для ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 жовтня: ситуація на фронті
64K
Обшуки в голови Хмельницької МСЕК та її сина: облрада зробила заяву
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 жовтня 2024
8336
Зеленський відвідав Сумщину та назвав мету візиту
7892
5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7514
У Хмельницькому ексголова МСЕК, засуджений за корупцію, мобілізувався у військо

Новини

РЕБ на фронт: благодійники Бочкала та Колюбаєв передати обладнання для військових
Сьогодні, 12:39
Дощі та до 27°C тепла: прогноз погоди на 5 жовтня
Сьогодні, 05:06
5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Вибухи в Києві та пожежа в Росії: головне за ніч
Вчора, 08:03
ISW проаналізував удари Ізраїлю біля російської авіабази у Сирії
Вчора, 05:20
Мінлива хмарність та дощі на заході: прогноз погоди на 4 жовтня
Вчора, 05:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua