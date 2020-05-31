Google відклав презентацію Android 11 через протести у США



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Презентація мала відбутися 3 червня

У Google вважають, що зараз не час святкувати

Технологічний гігант Google відтермінував запланований на 3 червня запуск бета-версії мобільної операційної системи Android 11 через масові протести у США.

Про це повідомляють розробники системи у Twitter.

«Ми раді розповісти вам більше про систему Android 11, але зараз не час святкувати. Ми відтермінували презентацію бета-версії, заплановану на 3 червня. Незабаром ми повідомимо вам детальніше про це», – йдеться у дописі.

Як відомо, протестувальники у Нью-Йорку пошкодили понад 40 поліцейських автівок.

Нагадаємо, згідно з оприлюдненими результатами офіційного розтину загиблого в Міннеаполісі афроамериканця Джорджа Флойда, він помер немає від удушення, а від ішемії, гіпертонії і інтоксикації.

Напередодні ввечері мер Міннеаполіса заявив про введення на вихідні комендантської години через протести, які переросли в безлади та зіткнення з поліцією. Також у Портленді запровадили надзвичайний стан.

До слова, офіцеру американської поліції Дереку Човіну, який брав участь у смертельному затриманні афроамериканця Джорджа Флойда, пред’явили звинувачення у вбивстві третього ступеня (вбивство з необережності).

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп направив у Міннеаполіс понад 500 солдатів Національної гвардії.

Причиною введення військ Національної гвардії стали протести через смерть 46-річного афроамериканця після того, як до мережі потрапило відео, як його жорстко затримав офіцер поліції, притиснувши голову до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

Учасники масових протестів у Міннеаполісі (Міннесота, США) в ніч проти п’ятниці підпалили поліційну дільницю, де служили офіцери, яких звинувачують у причетності до загибелі Флойда.

Вночі мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив у місті режим надзвичайної ситуації на 72 години.

Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей заявив, що четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені. Це не перший випадок масових заворушень у США внаслідок жорстких дій поліції щодо афроамериканців..