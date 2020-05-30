Протестувальники у Нью-Йорку пошкодили понад 40 поліцейських автівок



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Більше десятка копів у Нью-Йорку отримали серйозні поранення у ході заворушень

Департамент поліції Нью-Йорка здійснив понад 200 арештів під час протестів у зв'язку зі смертю Джорджа Флойда

У Нью-Йорку під час масових протестів, у зв'язку із загибеллю 25 травня афроамериканця внаслідок затримання поліцейськими у штаті Міннесота, заарештували понад 200 осіб.

Про це повідомляє CNN.

«Департамент поліції Нью-Йорка здійснив понад 200 арештів під час протестів у зв'язку зі смертю Джорджа Флойда», - повідомило джерело у поліції Нью-Йорка.

Як зазначається, понад 40 транспортних засобів міського відділу поліції зазнали певного рівня пошкоджень, більше десятка копів отримали серйозні поранення у ході заворушень.

Як повідомлялося, протягом ночі біля Білого дому тривали протести у зв’язку із загибеллю афроамериканця у місті Міннеаполіс, штат Міннесота, 25 травня.

Напередодні ввечері мер Міннеаполіса заявив про введення на вихідні комендантської години через протести, які переросли в безлади та зіткнення з поліцією.

Також у Портленді запровадили надзвичайний стан.

До слова, офіцеру американської поліції Дереку Човіну, який брав участь у смертельному затриманні афроамериканця Джорджа Флойда, пред’явили звинувачення у вбивстві третього ступеня (вбивство з необережності).

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп направив у Міннеаполіс понад 500 солдатів Національної гвардії.

Причиною введення військ Національної гвардії стали протести через смерть 46-річного афроамериканця після того, як до мережі потрапило відео, як його жорстко затримав офіцер поліції, притиснувши голову до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

Учасники масових протестів у Міннеаполісі (Міннесота, США) в ніч проти п’ятниці підпалили поліційну дільницю, де служили офіцери, яких звинувачують у причетності до загибелі Флойда.

Вночі мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив у місті режим надзвичайної ситуації на 72 години.

Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей заявив, що четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені. Це не перший випадок масових заворушень у США внаслідок жорстких дій поліції щодо афроамериканців.

До слова, перед Білим домом почалися зіткнення.