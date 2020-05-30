Оприлюднили результати розтину чоловіка, через загибель якого почалися заворушення в США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сім'я загиблого Джорджа Флойда найняла незалежних фахівців для проведення повторного розтину

В офіційному висновку судмедекспертів йдеться, що Джордж Флойд помер немає від удушення

Згідно з оприлюдненими результатами офіційного розтину загиблого в Міннеаполісі афроамериканця Джорджа Флойда, він помер немає від удушення, а від ішемії, гіпертонії і інтоксикації.

Про це пише Daily Mail.

В офіційному висновку судмедекспертів округу Хеннепін в Міннесоті йдеться, що 46-річний Флойд помер від того, що його затримання посилило наявні хвороби і присутні в організмі отруйні речовини.

Адвокат сім'ї Флойда Бенджамін Кремп стверджує, що в доповіді судмедекспертів не йдеться про умисне використання сили з боку поліцейських, один з яких не менше восьми хвилин душив чоловіка.

«Ми не здивовані, а жахливо засмучені попередніми результатами розтину, які представив сьогодні судмедексперт. Ми сподіваємося, що це не відображає спроби створити помилкову історію про причини смерті Джорджа Флойда», - сказав Кремп.

Він також заявив, що сім'я загиблого найняла незалежних фахівців для проведення повторного розтину.

Як повідомлялося, протягом ночі біля Білого дому тривали протести у зв’язку із загибеллю афроамериканця у місті Міннеаполіс, штат Міннесота, 25 травня.

Напередодні ввечері мер Міннеаполіса заявив про введення на вихідні комендантської години через протести, які переросли в безлади та зіткнення з поліцією.

Також у Портленді запровадили надзвичайний стан.

До слова, офіцеру американської поліції Дереку Човіну, який брав участь у смертельному затриманні афроамериканця Джорджа Флойда, пред’явили звинувачення у вбивстві третього ступеня (вбивство з необережності).

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп направив у Міннеаполіс понад 500 солдатів Національної гвардії.

Причиною введення військ Національної гвардії стали протести через смерть 46-річного афроамериканця після того, як до мережі потрапило відео, як його жорстко затримав офіцер поліції, притиснувши голову до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

Учасники масових протестів у Міннеаполісі (Міннесота, США) в ніч проти п’ятниці підпалили поліційну дільницю, де служили офіцери, яких звинувачують у причетності до загибелі Флойда.

Вночі мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив у місті режим надзвичайної ситуації на 72 години.

Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей заявив, що четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені. Це не перший випадок масових заворушень у США внаслідок жорстких дій поліції щодо афроамериканців.

До слова, перед Білим домом почалися зіткнення.