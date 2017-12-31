Дуров заявив, що влада Ірану заблокувала Telegram
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Іранська влада блокує доступ до Telegram для більшості іранців, твердить Дуров
Головний виконавчий директор месенджера Telegram Павло Дуров заявив, що його сервіс заблокували в Ірані. Він опублікував відповідний твітт.
«Іранська влада блокує доступ до Telegram для більшості іранців після нашої публічної відмови закрити t.me/sedaiemardom та інші канали мирних протестувальників», - написав Дуров.
Iranian authorities are blocking access to Telegram for the majority of Iranians after our public refusal to shut down https://t.co/9E4kXZYcP9 and other peacefully protesting channels.— Pavel Durov (@durov) December 31, 2017
Раніше стало відомо, що адміністрація месенджера Telegram відключила популярний антиурядовий канал в Ірані (amadnews). За словами Дурова, канал було відключено через розповсюдження ним інструкцій з виготовлення «коктейлів Молотова». Дуров відзначив, що такі заклики суперечать правилам користування сервісом.
Раніше ЗМІ висловлювали припущення, що влада Ірану могла мати опосередкований доступ до каналів у Telegram. Повідомлялося, що це могло бути здійснено через перехоплювання спеціальних кодів, які надсилались користувачам для логіну у сервісі.
У вересні 2017 року прокуратура Ірану завела кримінальну справу на Дурова.
Нагадаємо, в Ірані три дні поспіль проходять масові акції протесту, учасники яких спочатку висували економічні вимоги, проте потім вони переросли у політичні. Вже відбулися зіткнення з силами правопорядку, є повідомлення про жертви.