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    Дуров заявив, що влада Ірану заблокувала Telegram

    Іранська влада блокує доступ до Telegram для більшості іранців, твердить Дуров
    Головний виконавчий директор месенджера Telegram Павло Дуров заявив, що його сервіс заблокували в Ірані. Він опублікував відповідний твітт. «Іранська влада блокує доступ до Telegram для більшості іранців після нашої публічної відмови закрити t.me/sedaiemardom та інші канали мирних протестувальників», - написав Дуров. Iranian
    • Сьогодні, 15:49
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    Іранська влада блокує доступ до Telegram для більшості іранців, твердить Дуров

    Головний виконавчий директор месенджера Telegram Павло Дуров заявив, що його сервіс заблокували в Ірані. Він опублікував відповідний твітт.

    «Іранська влада блокує доступ до Telegram для більшості іранців після нашої публічної відмови закрити t.me/sedaiemardom та інші канали мирних протестувальників», - написав Дуров.

    Раніше стало відомо, що адміністрація месенджера Telegram відключила популярний антиурядовий канал в Ірані (amadnews). За словами Дурова, канал було відключено через розповсюдження ним інструкцій з виготовлення «коктейлів Молотова». Дуров відзначив, що такі заклики суперечать правилам користування сервісом.

    Раніше ЗМІ висловлювали припущення, що влада Ірану могла мати опосередкований доступ до каналів у Telegram. Повідомлялося, що це могло бути здійснено через перехоплювання спеціальних кодів, які надсилались користувачам для логіну у сервісі.

    У вересні 2017 року прокуратура Ірану завела кримінальну справу на Дурова.

    Нагадаємо, в Ірані три дні поспіль проходять масові акції протесту, учасники яких спочатку висували економічні вимоги, проте потім вони переросли у політичні. Вже відбулися зіткнення з силами правопорядку, є повідомлення про жертви.

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