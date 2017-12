Дуров заявив, що влада Ірану заблокувала Telegram

Іранська влада блокує доступ до Telegram для більшості іранців, твердить Дуров

Головний виконавчий директор месенджера Telegram Павло Дуров заявив, що його сервіс заблокували в Ірані. Він опублікував відповідний твітт.

«Іранська влада блокує доступ до Telegram для більшості іранців після нашої публічної відмови закрити t.me/sedaiemardom та інші канали мирних протестувальників», - написав Дуров.

Iranian authorities are blocking access to Telegram for the majority of Iranians after our public refusal to shut down https://t.co/9E4kXZYcP9 and other peacefully protesting channels.