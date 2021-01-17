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    У світі

    Наступний саміт G7 пройде на курорті британського Корнуолла

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    Саміт G7 пройде влітку в Британії - Наступний саміт G7 пройде на курорті британського Корнуолла
    Саміт G7 пройде влітку в Британії
    Фото: ЕРА

    На саміт були запрошені лідери Австралії, Індії та Південної Кореї

    Саміт країн Групи семи (G7) відбудеться в Великій Британії з 11 по 13 червня.

    Про це передає Reuters з посиланням на повідомлення канцелярії прем'єр-міністра Сполученого Королівства Бориса Джонсона.

    Як повідомляється, захід пройде в курортному місті Карбіс-Бей на Атлантичному узбережжі півострова Корнуолл.

    Відзначається, що на саміт були запрошені лідери Австралії, Індії та Південної Кореї.

    У канцелярії поінформували, що світові лідери обговорять проблеми боротьби з коронавірусом, зі зміною клімату.

    До слова, серед усіх необхідних Україні реформ посли «Групи семи (G7) щодо підтримки України» вважають найважливішими досягнення верховенства права та боротьбу з корупцією.

    До слова, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Росія не буде включена до країн-членів G7. 

     Росія була членом G7 до 2014 року, коли клуб називався Великою вісімкою або G8. Через анексію Криму її виключили з цієї групи і більше вона не брала участь у зустрічах цього формату. Зараз членами G7 є Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та США. 
    «Група семи щодо підтримки України» розпочала свою діяльність 2015 року й відтоді регулярно зустрічається для обговорення нагальних питань.
    Теги: США Японія Канада саміт Велика сімка Франція Італія
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