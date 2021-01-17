Наступний саміт G7 пройде на курорті британського Корнуолла

На саміт були запрошені лідери Австралії, Індії та Південної Кореї

Саміт країн Групи семи (G7) відбудеться в Великій Британії з 11 по 13 червня.

Про це передає Reuters з посиланням на повідомлення канцелярії прем'єр-міністра Сполученого Королівства Бориса Джонсона.

Як повідомляється, захід пройде в курортному місті Карбіс-Бей на Атлантичному узбережжі півострова Корнуолл.

Відзначається, що на саміт були запрошені лідери Австралії, Індії та Південної Кореї.

У канцелярії поінформували, що світові лідери обговорять проблеми боротьби з коронавірусом, зі зміною клімату.

До слова, серед усіх необхідних Україні реформ посли «Групи семи (G7) щодо підтримки України» вважають найважливішими досягнення верховенства права та боротьбу з корупцією.

До слова, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Росія не буде включена до країн-членів G7.

Росія була членом G7 до 2014 року, коли клуб називався Великою вісімкою або G8. Через анексію Криму її виключили з цієї групи і більше вона не брала участь у зустрічах цього формату. Зараз членами G7 є Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та США.

«Група семи щодо підтримки України» розпочала свою діяльність 2015 року й відтоді регулярно зустрічається для обговорення нагальних питань.