Наступний саміт G7 пройде на курорті британського Корнуолла
На саміт були запрошені лідери Австралії, Індії та Південної Кореї
Саміт країн Групи семи (G7) відбудеться в Великій Британії з 11 по 13 червня.
Про це передає Reuters з посиланням на повідомлення канцелярії прем'єр-міністра Сполученого Королівства Бориса Джонсона.
Як повідомляється, захід пройде в курортному місті Карбіс-Бей на Атлантичному узбережжі півострова Корнуолл.
Відзначається, що на саміт були запрошені лідери Австралії, Індії та Південної Кореї.
У канцелярії поінформували, що світові лідери обговорять проблеми боротьби з коронавірусом, зі зміною клімату.
До слова, серед усіх необхідних Україні реформ посли «Групи семи (G7) щодо підтримки України» вважають найважливішими досягнення верховенства права та боротьбу з корупцією.
До слова, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Росія не буде включена до країн-членів G7.