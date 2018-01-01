Екс-глава міноборони Польщі розслідуватиме причини Смоленської катастрофи

Мацеревич у квітні 2018 року представить звіт, у восьму річницю Смоленської катастрофи

Екс-міністр національної оборони Польщі Антоні Мацеревич призначений керівником урядової підкомісії з розслідування причин Смоленської катастрофи. Відповідне рішення прийняв новий глава міноборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє Niezalezna.pl. За інформацією видання, Мацеревич буде керувати, а також готувати звіти, які будуть представлені у



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Смоленська катастрофа

Мацеревич у квітні 2018 року представить звіт, у восьму річницю Смоленської катастрофи

Екс-міністр національної оборони Польщі Антоні Мацеревич призначений керівником урядової підкомісії з розслідування причин Смоленської катастрофи.

Відповідне рішення прийняв новий глава міноборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє Niezalezna.pl.

За інформацією видання, Мацеревич буде керувати, а також готувати звіти, які будуть представлені у квітні 2018 року, у восьму річницю Смоленської катастрофи.

Нещодавно стало відомо, що ліве крило літака Качинського, що розбився під Смоленськом, було зруйноване внаслідок внутрішнього вибуху.

Нагадаємо, у катастрофі загинуло 96 осіб. Польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського злочину.