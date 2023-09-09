Експрезидент США назвав Зеленського крутим хлопцем із Техасу

Буш вважає, що Білому дому буде дедалі важче переконувати американців, що допомога Україні в їхніх інтересах

«США все ще повинні підтримувати таких людей, як Зеленський, коли вони демонструють мужність», – заявив Джордж Буш

Колишній президент США Джордж Буш відзначив жорсткий характер українського президента Володимира Зеленського та жартома порівняв його із «крутим хлопцем із Техасу» – американського штату, який славиться своїми ковбоями. На його думку, українського лідера слід підтримувати в протистоянні російській агресії, оскільки Путін загрожує вторгненням не лише сусідній державі. Про це він говорив у відеочаті під час конференції в Києві, передає Politico.

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«США все ще повинні підтримувати таких людей, як Зеленський, коли вони демонструють мужність», – заявив Джордж Буш.

Експрезидент США наголосив, що господар Кремля Володимир Путін намагається побудувати нову імперію, тому на вторгненні в Україну він може не зупинитися і тоді США будуть змушені долучитися до допомоги таким країнам, як Польща, Литва та Латвія.

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«Ситуація в Україні має значення для безпеки США», – сказав він.

Водночас Буш вважає, що Білому дому буде дедалі важче переконувати американців, що допомога Україні в їхніх інтересах.

«Насамперед Україна повинна подолати корупцію. Нещодавні перестановки в уряді показали мені, що Зеленський хоче це зробити», – відзначив Буш.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена, ймовірно, все ж таки передасть Україні тактичні ракетні системи дальньої дії Atacms в рамках оборонної допомоги для відбиття повномасштабного вторгнення РФ, стверджують американські чиновники.