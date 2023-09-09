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Експрезидент США назвав Зеленського крутим хлопцем із Техасу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Експрезидент США назвав Зеленського крутим хлопцем із Техасу
Буш вважає, що Білому дому буде дедалі важче переконувати американців, що допомога Україні в їхніх інтересах
фото з відкритих джерел

«США все ще повинні підтримувати таких людей, як Зеленський, коли вони демонструють мужність», – заявив Джордж Буш

Колишній президент США Джордж Буш відзначив жорсткий характер українського президента Володимира Зеленського та жартома порівняв його із «крутим хлопцем із Техасу» – американського штату, який славиться своїми ковбоями. На його думку, українського лідера слід підтримувати в протистоянні російській агресії, оскільки Путін загрожує вторгненням не лише сусідній державі. Про це він говорив у відеочаті під час конференції в Києві, передає Politico.

«США все ще повинні підтримувати таких людей, як Зеленський, коли вони демонструють мужність», – заявив Джордж Буш.

Експрезидент США наголосив, що господар Кремля Володимир Путін намагається побудувати нову імперію, тому на вторгненні в Україну він може не зупинитися і тоді США будуть змушені долучитися до допомоги таким країнам, як Польща, Литва та Латвія.

«Ситуація в Україні має значення для безпеки США», – сказав він.

Водночас Буш вважає, що Білому дому буде дедалі важче переконувати американців, що допомога Україні в їхніх інтересах.

«Насамперед Україна повинна подолати корупцію. Нещодавні перестановки в уряді показали мені, що Зеленський хоче це зробити», – відзначив Буш.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена, ймовірно, все ж таки передасть Україні тактичні ракетні системи дальньої дії Atacms в рамках оборонної допомоги для відбиття повномасштабного вторгнення РФ, стверджують американські чиновники. 

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Теги: Польща путін Латвія Литва Україна президент

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