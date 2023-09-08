США планують прийняти закон про розміщення військ НАТО в Чорному морі

США з НАТО та партнерами Альянсу розглядають питання про регулярну присутність в Чорному морі на ротаційній основі

США збираються прийняти Закон про чорноморську безпеку

Сполучені Штати Америки збираються прийняти Закон про чорноморську безпеку (Black Sea Security Act of 2023), який може позитивно вплинути на зміцнення національної безпеки України та забезпечити присутність НАТО в Чорному морі.

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«Розгляд Конгресом США цього документу демонструє радикальну зміну ставлення найпотужнішої держави світу до нашого регіону та його морської безпеки, а також Фактично, законопроєкт є доповненням до іншого проєкту документа – National Defense Authorization Act (NDAA), який визначає витрати США на національну оборону у 2024 фіскальному році», – зазначив асоційований експерт Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Богдан Устименко.

У законопроєкті про чорноморську безпеку США ставлять перед собою цілі:

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США з НАТО та партнерами Альянсу розглядають питання про регулярну присутність в Чорному морі на ротаційній основі

Створення можливості для збільшення інвестицій та економічної експансії, зокрема в галузі енергетичної та транспортної інфраструктури, між Сполученими Штатами та державами ширшого Чорноморського регіону.

Підтримка та зміцнення економічних зв’язків між США та чорноморськими партнерами шляхом посилення американської присутності та збільшення американських інвестицій у чорноморських державах.

Сполучені Штати зобов’яжуться шукати шляхи вирішення проблем з продовольчою безпекою, які виникають через блокування українських морських портів, оскільки ця глобальна проблема матиме критичні наслідки для національної безпеки Сполучених Штатів, їх партнерів і союзників.

Не пізніше ніж через 180 днів після дати набрання чинності Закону про чорноморську безпеку, Рада національної безпеки США разом із Державним департаментом, Міністерством оборони та іншими відповідними федеральними департаментами та відомствами зобов’язані підготувати міжвідомчу Стратегію чорноморської безпеки та розвитку із засекреченим додатком.

США також будуть розглядати питання про розміщення міждержавного військового штабу в Чорноморському регіоні, який буде відповідальним за планування, боєготовність, проведення навчань та координацію військової діяльності в ширшому Чорноморському регіоні.

Водночас, як зазначає Устименко, саме від української влади буде залежати, який об’єм додаткової допомоги та іноземних інвестицій Україна зможе залучити на підставі Закону США про чорноморську безпеку.

Раніше 17 липня 2023 року Росія вийшла з зернової угоди. Вперше зернову угоду, яка дозволяла Україні експортувати збіжжя через три чорноморські порти Одещини, уклали в липні минулого року. До угоди були залучені Україна, Туреччина, ООН і Росія. Пізніше Росія неодноразово блокувала угоду, наприклад, відмовлялася проводити інспекцію кораблів, як це визначено у домовленостях. За час дії зернової угоди Україна експортувала понад 30 млн тонн зерна й отримала десятки мільярдів доларів.

Нагадаємо, Україна передала Туреччині пропозицію про відновлення роботи зернового коридору без Росії, остаточної відповіді наразі немає.

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До слова, в уряді Британії навели цифри, що Росія своїми ударами по портах і елеваторах за два місяці на третину зменшила спроможності України експортувати зернові.