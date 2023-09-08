Головна Світ Політика
search button user button menu button

США планують прийняти закон про розміщення військ НАТО в Чорному морі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
США планують прийняти закон про розміщення військ НАТО в Чорному морі
США з НАТО та партнерами Альянсу розглядають питання про регулярну присутність в Чорному морі на ротаційній основі
фото з відкритих джерел

США збираються прийняти Закон про чорноморську безпеку

Сполучені Штати Америки збираються прийняти Закон про чорноморську безпеку (Black Sea Security Act of 2023), який може позитивно вплинути на зміцнення національної безпеки України та забезпечити присутність НАТО в Чорному морі. 

«Розгляд Конгресом США цього документу демонструє радикальну зміну ставлення найпотужнішої держави світу до нашого регіону та його морської безпеки, а також Фактично, законопроєкт є доповненням до іншого проєкту документа – National Defense Authorization Act (NDAA), який визначає витрати США на національну оборону у 2024 фіскальному році», – зазначив асоційований експерт Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Богдан Устименко.

У законопроєкті про чорноморську безпеку США ставлять перед собою цілі:

  • США з НАТО та партнерами Альянсу розглядають питання про регулярну присутність в Чорному морі на ротаційній основі
  • Створення можливості для збільшення інвестицій та економічної експансії, зокрема в галузі енергетичної та транспортної інфраструктури, між Сполученими Штатами та державами ширшого Чорноморського регіону.
  • Підтримка та зміцнення економічних зв’язків між США та чорноморськими партнерами шляхом посилення американської присутності та збільшення американських інвестицій у чорноморських державах.
  • Сполучені Штати зобов’яжуться шукати шляхи вирішення проблем з продовольчою безпекою, які виникають через блокування українських морських портів, оскільки ця глобальна проблема матиме критичні наслідки для національної безпеки Сполучених Штатів, їх партнерів і союзників.
  • Не пізніше ніж через 180 днів після дати набрання чинності Закону про чорноморську безпеку, Рада національної безпеки США разом із Державним департаментом, Міністерством оборони та іншими відповідними федеральними департаментами та відомствами зобов’язані підготувати міжвідомчу Стратегію чорноморської безпеки та розвитку із засекреченим додатком.

США також будуть розглядати питання про розміщення міждержавного військового штабу в Чорноморському регіоні, який буде відповідальним за планування, боєготовність, проведення навчань та координацію військової діяльності в ширшому Чорноморському регіоні.

Водночас, як зазначає Устименко, саме від української влади буде залежати, який об’єм додаткової допомоги та іноземних інвестицій Україна зможе залучити на підставі Закону США про чорноморську безпеку.

Раніше 17 липня 2023 року Росія вийшла з зернової угоди. Вперше зернову угоду, яка дозволяла Україні експортувати збіжжя через три чорноморські порти Одещини, уклали в липні минулого року. До угоди були залучені Україна, Туреччина, ООН і Росія. Пізніше Росія неодноразово блокувала угоду, наприклад, відмовлялася проводити інспекцію кораблів, як це визначено у домовленостях. За час дії зернової угоди Україна експортувала понад 30 млн тонн зерна й отримала десятки мільярдів доларів.

Нагадаємо, Україна передала Туреччині пропозицію про відновлення роботи зернового коридору без Росії, остаточної відповіді наразі немає.

До слова, в уряді Британії навели цифри, що Росія своїми ударами по портах і елеваторах за два місяці на третину зменшила спроможності України експортувати зернові.

Читайте також: Їжа – нова зброя Путіна. Країна-бензоколонка перетворюється у країну-продмаг
Теги: США НАТО Чорне море корабель

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський дрон упав у Румунії: НАТО відреагувало на третій день
Російський дрон упав у Румунії: НАТО відреагувало на третій день
Вчора, 10:03
Після зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом в Москві Лавров заявив, що Росія не бачить ніяких ознак того, що вона отримає гарантії
Генсек ООН написав листа Лаврову – Reuters
1 вересня, 12:06
Після року реабілітації та протезування в США до Львова повернулася сім'я Степаненків
Мама і донька, які залишились без ніг після обстрілу Краматорська, повернулися після реабілітації в США (фото)
29 серпня, 19:42
Російський винищувач Су-30
Російський винищувач перехопив американський безпілотник над Чорним морем
28 серпня, 01:36
Економіка Китаю має великі проблеми
Схоже, велика війна між США та Китаєм може відкластися
25 серпня, 13:42
Винищувач F-16
Пентагон відповів, чи можливі навчання українців на F-16 на території США
23 серпня, 02:37
Винищувачі F-16 планують передати Україні після закінчення навчань льотчиків ЗСУ
Офіційно: Данія та Нідерланди отримали дозвіл передати Україні F-16
18 серпня, 11:11
Україна вступить в НАТО, але без поступок Росії
Скандал з НАТО. Чому ми маємо гостро реагувати на подібні речі
17 серпня, 11:49
Блокування Росією Чорного моря може вплинути на проходження опалювального сезону
Який вплив матиме російська блокада портів на опалювалиний сезон для України
9 серпня, 22:07

Політика

США планують прийняти закон про розміщення військ НАТО в Чорному морі
США планують прийняти закон про розміщення військ НАТО в Чорному морі
Ілон Маск відповів, чи справді причетний до зриву операції ЗСУ з деокупації Криму
Ілон Маск відповів, чи справді причетний до зриву операції ЗСУ з деокупації Криму
Пентагон спростував заяви Росії про небезпеку снарядів зі збідненим ураном
Пентагон спростував заяви Росії про небезпеку снарядів зі збідненим ураном
Білий дім тисне на Конгрес США задля додаткової допомоги Україні
Білий дім тисне на Конгрес США задля додаткової допомоги Україні
Байден скористається відсутністю Путіна та Сі Цзіньпіна на саміті G20 – ЗМІ
Байден скористається відсутністю Путіна та Сі Цзіньпіна на саміті G20 – ЗМІ
США відправили чіткий сигнал тим, хто підтримає російські псевдовибори в Україні
США відправили чіткий сигнал тим, хто підтримає російські псевдовибори в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
У французьких виробників істерика через курятину з України
51K
Розвідка США повідомила, чи зможуть ЗСУ прорвати російську оборону до кінця року
43K
Цукерки «Бім-Бом» для окупантів. Хто годує і одягає військовополонених
24K
Хто очолить ПВК «Вагнер» після Пригожина: названо прізвище
20K
8 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17K
ЗСУ заінтригували хорошими новинами з півдня

Новини

Успіхи ЗСУ, велика пожежа в Москві: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Контрнаступ ЗСУ: Генштаб повідомив хороші новини з півдня
Сьогодні, 06:47
Порошенко звернувся до нового керівництва Міноборони
Вчора, 21:01
«Бавовна» в Росії, пакет допомоги від США: головне за ніч
Вчора, 07:00
Росія вночі вдарила по Україні «Шахедами». Зведення Генштабу
Вчора, 06:45
Окупаційні війська активізували атаки на сході України – Генштаб
6 вересня, 07:11

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту