Експрезидента Зімбабве поховають у мовзолеї



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Роберт Мугабе помер 6 вересня на 96-му році життя

Мовзолей побудують протягом місяця

Колишнього президента Зімбабве Роберта Мугабе поховають у мавзолеї, який побудують протягом місяця.

Про це повідомляє Telegraph.

Роберт Мугабе помер 6 вересня на 96-му році життя. 14 вересня на національному стадіоні столиці Зімбабве Хараре пройшла церемонія прощання.

З 1980 року упродовж 7 років Мугабе був прем'єр-міністром Зімбабве, а з 1987 року незмінно очолював країну протягом 30 років. У кінці 2017 року у Зімбабве відбувся військовий переворот, у результаті якого Мугабе відсторонили від влади й помістили під домашній арешт.