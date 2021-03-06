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    «Люди – як оселедці в банці»: у мережі показали, звідки в Україні «починається коронавірус» (фото)

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    У терміналі аеропорту &laquo;Київ&raquo; в один натовп об&rsquo;єднали два рейси: із &laquo;зеленої&raquo; і &laquo;червоної&raquo; зони - «Люди – як оселедці в банці»: у мережі показали, звідки в Україні «починається коронавірус» (фото)

    У терміналі аеропорту «Київ» в один натовп об’єднали два рейси: із «зеленої» і «червоної» зони

    Фото: Дмитро Тузов, Facebook

    Пасажир авіарейсу оприлюднив світлини з переповненого аеропорту «Київ»

    Коронавірус починається в міжнародному аеропорту «Київ» («Жуляни») імені Сікорського. Принаймні, ризик його підчепити зростає в рази.

    Про це написав у Facebook журналіст Дмитро Тузов, опублікувавши фото з переповненого летовища.

    За його словами, в автобусі, який курсує від літака до терміналу, «банка із шпротами».

    «Далі більше: в терміналі в один натовп об’єднали два рейси: із «зеленої» і «червоної» зони. Мені прикро про це говорити, але в Німеччині все не так. Починаючи з аеропортівського автобусу, у якому розподіляють пасажирів, аби між ними була дистанція», – написав журналіст.

    Він також додав «чисто емоційне зауваження»

    «Нам би вже якось відходити від звичного стану речей, коли відповідальним особам просто плювати на решту людей. Так це не працює у світі, до якого ми збираємось приєднатись. Там справді інакше ставляться до людей. Краще, аніж до оселедців у банці», – зазначив Тузов.

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    «Люди – як оселедці в банці»: у мережі показали, звідки в Україні «починається коронавірус» (фото)
    «Люди – як оселедці в банці»: у мережі показали, звідки в Україні «починається коронавірус» (фото)
    «Люди – як оселедці в банці»: у мережі показали, звідки в Україні «починається коронавірус» (фото)
    «Люди – як оселедці в банці»: у мережі показали, звідки в Україні «починається коронавірус» (фото)

    Журналіст вважає що адміністрація аеропорту «Київ» не впоралась з організацією протиепідемічних заходів.

    «У зв’язку із цим ризик поширення Covid-19 в країні зростає вже з перших хвилин вашого перебування у Києві», – вважає Тузов.

    До слова, 4 березня в Україні встановлено ковiдний рекорд: кiлькicть шпиталiзованих перевищила осiннiй максимум.

    Між іншим, прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що наразі спостерігається третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні. У зв’язку з цим є загроза нового жорсткого локдауну. Також очільник уряду розповів, скільки коштуватиме вакцина від Covid-19.

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      Теги: Київ авіаперевезення Україна Аеропорт Київ епідемія коронавірус
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