«Люди – як оселедці в банці»: у мережі показали, звідки в Україні «починається коронавірус» (фото)

У терміналі аеропорту «Київ» в один натовп об’єднали два рейси: із «зеленої» і «червоної» зони

Пасажир авіарейсу оприлюднив світлини з переповненого аеропорту «Київ»

Коронавірус починається в міжнародному аеропорту «Київ» («Жуляни») імені Сікорського. Принаймні, ризик його підчепити зростає в рази.

Про це написав у Facebook журналіст Дмитро Тузов, опублікувавши фото з переповненого летовища.

За його словами, в автобусі, який курсує від літака до терміналу, «банка із шпротами».

«Далі більше: в терміналі в один натовп об’єднали два рейси: із «зеленої» і «червоної» зони. Мені прикро про це говорити, але в Німеччині все не так. Починаючи з аеропортівського автобусу, у якому розподіляють пасажирів, аби між ними була дистанція», – написав журналіст.

Він також додав «чисто емоційне зауваження»

«Нам би вже якось відходити від звичного стану речей, коли відповідальним особам просто плювати на решту людей. Так це не працює у світі, до якого ми збираємось приєднатись. Там справді інакше ставляться до людей. Краще, аніж до оселедців у банці», – зазначив Тузов.

Журналіст вважає що адміністрація аеропорту «Київ» не впоралась з організацією протиепідемічних заходів.

«У зв’язку із цим ризик поширення Covid-19 в країні зростає вже з перших хвилин вашого перебування у Києві», – вважає Тузов.

До слова, 4 березня в Україні встановлено ковiдний рекорд: кiлькicть шпиталiзованих перевищила осiннiй максимум.

Між іншим, прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що наразі спостерігається третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні. У зв’язку з цим є загроза нового жорсткого локдауну. Також очільник уряду розповів, скільки коштуватиме вакцина від Covid-19.