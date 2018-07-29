Ердоган попросив включити Туреччину до складу БРІКС
-
Розсилка
Президент Туреччини заявив, що лідери БРІКС тепло зустріли його пропозицію
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган попросив країни БРІКС (Бразилію, Росію, Індію, Китай та Південно-Африканську Республіку) взяти Туреччину до складу групи.
Про це повідомляє Hurriyet Daily News.
З таким проханням Ердоган звернувся під час саміту БРІКС у Йоханесбурзі в ПАР, де Туреччина представлена як головуюча в Організації ісламського співробітництва.
«Якщо ви візьмете нас до платформи (БРІКС - ред.), то вона стане БРІКСТ, сказав я», - заявив Ердоган журналістам.
Президент Туреччини заявив, що лідери БРІКС тепло зустріли його пропозицію, особливо Китай.
«Китай заявив, що виступає за розширення, Вони розглядають можливість участі інших країн у цій групі», - зазначив Ердоган.
Нагадаємо, Ердоган лякає президента США Дональда Трампа міжнародним арбітражем.