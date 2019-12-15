Ердоган пригрозив США закрити доступ до двох військових баз
Турецька влада може закрити для США доступ до військових баз Інджірлік і Куреджік
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що турецька влада закриє для США доступ до військових баз Інджірлік і Куреджік в разі потреби.
Про це повідомляє Haberturk.
За словами Ердогана, рішення про закриття баз залишається за Туреччиною.
«Якщо це буде потрібно зробити, то ми закриємо і Інджірлік, і Куреджік», - заявив турецький лідер.
Нагадаємо, комітет Сенату Сполучених Штатів Америки з іноземних справ схвалив пакет санкцій проти Туреччини у зв'язку з військовою операцією Анкари у Сирії.
Також США можуть ввести санкції проти Туреччини за покупку у Росії зенітних комплексів С-400. У свою чергу Анкара попередила, що якщо це станеться, то вона закриє для США дві ключові авіабази в Туреччині.