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    У світі

    Ердоган пригрозив США закрити доступ до двох військових баз

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    За словами Ердогана, рішення про закриття баз залишається за Туреччиною - Ердоган пригрозив США закрити доступ до двох військових баз
    За словами Ердогана, рішення про закриття баз залишається за Туреччиною

    Турецька влада може закрити для США доступ до військових баз Інджірлік і Куреджік

    Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що турецька влада закриє для США доступ до військових баз Інджірлік і Куреджік в разі потреби.

    Про це повідомляє Haberturk.

    За словами Ердогана, рішення про закриття баз залишається за Туреччиною.

    «Якщо це буде потрібно зробити, то ми закриємо і Інджірлік, і Куреджік», - заявив турецький лідер.

    Нагадаємо, комітет Сенату Сполучених Штатів Америки з іноземних справ схвалив пакет санкцій проти Туреччини у зв'язку з військовою операцією Анкари у Сирії.

    Також США можуть ввести санкції проти Туреччини за покупку у Росії зенітних комплексів С-400. У свою чергу Анкара попередила, що якщо це станеться, то вона закриє для США дві ключові авіабази в Туреччині.

    Туреччина Реджеп Таїп Ердоган США санкції військові президент
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