Ердоган пригрозив США закрити доступ до двох військових баз



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За словами Ердогана, рішення про закриття баз залишається за Туреччиною

Турецька влада може закрити для США доступ до військових баз Інджірлік і Куреджік

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що турецька влада закриє для США доступ до військових баз Інджірлік і Куреджік в разі потреби.

Про це повідомляє Haberturk.

За словами Ердогана, рішення про закриття баз залишається за Туреччиною.

«Якщо це буде потрібно зробити, то ми закриємо і Інджірлік, і Куреджік», - заявив турецький лідер.

Нагадаємо, комітет Сенату Сполучених Штатів Америки з іноземних справ схвалив пакет санкцій проти Туреччини у зв'язку з військовою операцією Анкари у Сирії.

Також США можуть ввести санкції проти Туреччини за покупку у Росії зенітних комплексів С-400. У свою чергу Анкара попередила, що якщо це станеться, то вона закриє для США дві ключові авіабази в Туреччині.