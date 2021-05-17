Ердоган закликав світ «надати урок» Ізраїлю через конфлікт у Секторі Гази

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив за єдність ісламського світу у конфлікті на Близькому Сході

Міжнародне співтовариство має надати Ізраїлю сильний і стримуючий урок перед лицем цих нерозважливих нападів, сказав Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що міжнародне співтовариство має «надати урок» Ізраїлю через конфлікт із «Хамас» у Секторі Гази.

Таку думку президент Туреччини висловив під час телефонної розмови з главою Ірану Хасаном Рухані.

«Міжнародне співтовариство має надати Ізраїлю сильний і стримуючий урок перед лицем цих нерозважливих нападів. Я зазначив, що необхідна єдність ісламського світу в цьому питанні», – заявив Ердоган.

Натомість президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація працює над тим, щоб зупинити ескалацію воєнного конфлікту між Ізраїлем і Палестиною.

Зазначимо, Іран пообіцяв бойовикам «Хамас» підтримку в боротьбі з Ізраїлем.

Як відомо, через загострення у Секторі Гази ісламські країни зібралися на терміновий саміт.

Нагадаємо, палестино-ізраїльський конфлікт загострився після того, як стало відомо про намір влади Ізраїлю примусово виселити кілька арабських сімей зі Східного Єрусалима.

Починаючи з 10 травня із Сектора Гази по Ізраїлю випустили понад 2,8 тисячі ракет. При цьому в «Хамас» стверджують, що можуть продовжувати обстріли місяцями.

У Європі 15 травня пройшли акції на підтримку Палестини на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем.

Зокрема у Лондоні на акції в підтримку Палестини постраждали дев’ять поліцейських, така ж кількість демонстрантів затримана.

Тим часом у Києві поблизу посольства Російської Федерації відбувся мітинг на підтримку Ізраїлю, учасники якого прийшли із гаслами «Росія = Хамас».