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    Ердоган закликав світ «надати урок» Ізраїлю через конфлікт у Секторі Гази

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    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив за&nbsp;єдність ісламського світу у конфлікті на Близькому Сході - Ердоган закликав світ «надати урок» Ізраїлю через конфлікт у Секторі Гази
    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив за єдність ісламського світу у конфлікті на Близькому Сході

    Міжнародне співтовариство має надати Ізраїлю сильний і стримуючий урок перед лицем цих нерозважливих нападів, сказав Ердоган

    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що міжнародне співтовариство має «надати урок» Ізраїлю через конфлікт із «Хамас» у Секторі Гази.

    Таку думку президент Туреччини висловив під час телефонної розмови з главою Ірану Хасаном Рухані.

    «Міжнародне співтовариство має надати Ізраїлю сильний і стримуючий урок перед лицем цих нерозважливих нападів. Я зазначив, що необхідна єдність ісламського світу в цьому питанні», – заявив Ердоган.

    Натомість президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація працює над тим, щоб зупинити ескалацію воєнного конфлікту між Ізраїлем і Палестиною.

    Зазначимо, Іран пообіцяв бойовикам «Хамас» підтримку в боротьбі з Ізраїлем.

    Як відомо, через загострення у Секторі Гази ісламські країни зібралися на терміновий саміт.

    Нагадаємо, палестино-ізраїльський конфлікт загострився після того, як стало відомо про намір влади Ізраїлю примусово виселити кілька арабських сімей зі Східного Єрусалима.

    Починаючи з 10 травня із Сектора Гази по Ізраїлю випустили понад 2,8 тисячі ракет. При цьому в «Хамас» стверджують, що можуть продовжувати обстріли місяцями.

    У Європі 15 травня пройшли акції на підтримку Палестини на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем.

    Зокрема у Лондоні на акції в підтримку Палестини постраждали дев’ять поліцейських, така ж кількість демонстрантів затримана.

    Тим часом у Києві поблизу посольства Російської Федерації відбувся мітинг на підтримку Ізраїлю, учасники якого прийшли із гаслами «Росія = Хамас».

    Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган Ізраїль Іран політика Сектор Гази ХАМАС
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