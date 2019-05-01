Правління Alphabet покидає Ерік Шмідт , який пропрацював в Google 18 років



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Jason Dorfman/MIT CSAIL

Шмідт працював в Google з 2001 року

Колишній гендиректор Google Ерік Шмідт покине правління компанії Alphabet. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву компанії.

Раду директорів також покине екс-гендиректор Google Cloud Діана Грін. Шмідт і Грін займатимуть свої посади до 19 червня.

У січні 2018 року Шмідт пішов з посади виконавчого директора Alphabet, яка володіє Google. У компанії зазначали, що він стане технічним радником. Bloomberg повідомляє, що в якості технічного консультанта Шмідт буде отримувати $1. На початку лютого корпорація призначила на місце виконавчого директора Джона Хеннесі.

Шмідт почав працювати в Google у 2001 році на запрошення її засновників Ларрі Пейджа і Сергія Бріна, які також створили Google. Раніше він працював в компаніях Xerox, Bell Laboratories, Zilog і Sun Microsystems.

Публічна холдингова компанія Alphabet Inc. була створена у 2015 році для реструктуризації Google. У неї увійшла компанія Google та інші компанії, якими вони володіли безпосередньо або через Google. Після завершення реструктуризації всі акції Google були автоматично замінені на таку саму кількість акцій Alphabet, які продовжують торгуватися на біржі Nasdaq як GOOGL і GOOG.