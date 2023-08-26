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Єпископ Євстратій (Зоря) Митрополит Православної церкви України

Представники Московського патріархату досі славлять Гундяєва. Скільки це ще триватиме?

glavcom.ua
Cам Пантелеймон (на фото – зліва) не вірить ані в те, що «УПЦ – незалежна від МП», ані в те, що Гундяєв – вже не їхній патріарх
фото з відкритих джерел

З благословення лідера РПЦ окупанти вбивають та грабують українців

Представники Московського патріархату в Україні наполегливо переконують, що вони «вже» не мають звʼязку з Московським патріархатом і від нього «незалежні».

Але їм вірять в цьому хіба що найбільш наївні. Бо навіть самі собі представники МПвУ не вірять.

Черговий доказ системної брехні, яку МПвУ поширює понад рік – на цьому фото.

22 серпня митрополит МП в Умані Пантелеймон освятив престол в с. Яблунівка на Лисянщині.

На звороті престольної дошки митрополит завірив такий напис (що характерно – російською (!) мовою):

«Во славу Святыя Единосущныя Нераздельныя Троицы Отца, и Сына, и Святаго Духа: создася, утвердися и осятися храм сей в веси сей Яблунивке, Лисянского благочиния, Уманской епархии в честь св. ап. Иоанна Богослова, священнодействия Богу содействующу при Святейшем Патриархе Московском и всея Руси Кирилле, Блаженнейшем Митрополите Киевстем и всея Украины Онуфрие, Высокопреосвященнейшем Пантелеимоне, митрополите Уманском и Звенегородском, в лето от Рождества Христова 2023 августа в 9 день. Да пребудет в храме сем Благодать Святаго Духа до скончания века».

Отже, сам Пантелеймон із прісними не вірить ані в те, що «УПЦ – незалежна від МП», ані в те, що Гундяєв – вже не їхній патріарх. Він завіряє свою і своєї структури приналежність до МП на найбільш священному предметі храму – Святому Престолі. Завіряє імʼя Гундяєва, як свого патріарха – того Гундяєва, який благословив російські війська «асвабаждать Украіну» від українців.

З благословення якого ці нелюди вбили, серед тисяч інших, ракетним ударом і мешканців мирної Умані.

Пантелеймон та іже с нім не вірять у свою незалежність від МП. Але про людське око далі казатимуть, що їм слід вірити.

Так чинили в давнину єретики-гностики, які мали два види вчення: одне для «профанів», тобто для публічного сповіщення, метою якого було прикривати свою єресь, а інше – для «гностиків», тобто тих, хто достойний дізнатися істинне вчення, що суперечило публічно оголошуваному.

Такою ж бачимо і єресь «русского міра» – профанам будуть говорити одне, але для втаємничених надалі триматимуться зовсім іншого…

P.S. Фото з дошкою з сайту оперативно забрали після розголосу, але ж правду це все одно не сховає.

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Джерело
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Теги: Московська церква в Україні церква окупанти

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