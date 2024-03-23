Всесвітній день математики – яке свято відзначаємо 23 березня

Існує повір'я, що якщо цього дня випити м'ятний чай, то будеш здоровим

Сьогодні, 23 березня, Всесвітній день метеоролога. Віряни вшановують пам'ять святого Никона. 759-й день війни в Україні.

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Всесвітній день метеоролога

Дату обрали на честь дня створення Всесвітньої метеорологічної організації 1950 року. Вона є спеціальною установою ООН. Народження сучасної метеорології розпочалося в епоху Просвітництва, коли відбулися численні відкриття в природничих науках. Спочатку астроном Йоганн Кеплер дослідив будову сніжинок і поклав початок кристалографії. 1643 року учень Галілео виготовив перший барометр. 1853 року в Брюселі за ініціативи США пройшла перша міжнародна конференція метеорологів.

День фахівця з роботи з бровами і віями

Сучасне свято краси, яке також є професійним святом тих, хто допомагає доглядати за бровами і віями.

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Всесвітній день математики

Щорічна подія, яка була створена для підвищення важливості математичної освіти, заохочення учнів розвивати цікавість до математики. Організовується свято онлайн-освітньою компанією 3P Learning. Дата щороку змінюється і визначається організатором. Цього дня відбувається 48-годинний конкурс, під час якого діти від 5 до 18 років беруть участь у різноманітних математичних іграх та завданнях.

День атеїста

День присвячений всім тим, хто не вірить в Бога. Цей термін вперше з'явився у Середньовіччі понад 400 років тому. В наш час існує понад 4000 релігій, кожна з яких пов'язана з різними обрядами та святами. Хоча атеїсти і не вірять у Бога, але вони обрали для себе один день, який допомагає їм вшанувати свободу думки та віросповідання (чи відсутності такого), що є важливим аспектом атеїзму.

Що сьогодні за церковне свято

23 березня в церковному календарі – день пам’яті святого Никона. Народився у Неаполі. Його мати була християнкою, а батько язичником. Никон довгий час служив воякою і отримав чимало нагород. Якось під час однієї битви його оточили вороги і він вже думав, що прийшов кінець, тому почав молитися Христу, і Господь допоміг перемогти. Повернувшись додому, Никон вирушив на пошуки священника, який міг би його охрестити. Дістався у своїх подорожах він острова Хіос, зійшов на високу гору і там молився і постував 8 днів. Тоді йому з'явився Божий ангел і вказав шлях. Подався Никон на гору Ганос, де жили ченці на чолі з єпископом Феодосієм. Він освятив Никона і прийняв його як свого учня.

Що не можна робити 23 березня

Не бажано в'язати, шити і вишивати.

Не можна ухилятися від роботи, лінуватися.

Заборонено починати серйозні справи.

Народні прикмети і традиції на 23 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

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дивилися, який сьогодні день: вдень тепло, а вночі заморозки — чекайте на теплу погоду в квітні;

почути перший грім цього дня, але сніг ще лежить — літо буде холодним;

білки стрибають на гілках — до морозів, спускаються на землю — прийде тепло;

кішка сховалася під ковдру — буде похолодання;

по небу пливуть сині хмари — буде тепла, але дощова погода.

Наші пращури саме цього дня починали генеральне прибирання будинку. Виносили мотлох, поламані речі, адже вірили, що разом з цим сміттям вони позбуваються і різних бід.

Іменини

Які сьогодні іменини: Василь, Никон, Пахом, Лідія.

Талісманом людини, народженої 23 березня, є чароїт. Чарівний фіолетовий камінь. Магію чароїту використовують під час медитацій. Також здавна вірили, що він здатний заспокоїти людину.

Цього дня народилися:

1919 рік — монахиня-служебниця, блаженна УГКЦ Тарсикія Мацьків;

1965 рік — український актор, сценарист, режисер Тарас Денисенко;

1970 рік — український музикант, композитор, звукорежисер Богдан Либа.

Пам’ятні дати 23 березня

625 рік — відбувається битва біля гори Ухуд (північно-західна частина Аравійського півострова) між воїнами мусульманської умми Медіни на чолі з пророком Мухаммадом і курайшитами-язичниками на чолі з Абу Суфіаном ібн Харбом з Мекки;

1153 рік — в Констанці на березі Боденського озера укладають угоду поміж Фрідріхом I Барбароссою і Папою Римським Євгенієм III;

1324 рік — Папа Римський Іоан XXII відлучає від церкви німецького імператора Людовика Баварського;

1400 рік — п'ятирічного в'єтнамського імператора Чан Тхьеу Де (Trần Thiếu Đế) змушують зріктися престолу на користь діда по матері, державного чиновника Хо Куї Лі;

1513 рік — Республіка Венеція вступає до Священної Ліги і у Союзі з Лігою боролася з французькими військами Людовика XII;

1534 рік — після довгої дипломатичної тяганини Папа Римський Климент VII урешті-решт оголошує, що одруження короля Англії Генріха VIII з Катериною Арагонською залишається в силі і церква не дасть королю розлучення;

1568 рік — Катерина Медичі і Карл IX Валуа укладають мирний трактат в Лонжимо, закінчується друга французька релігійна війна;

1743 рік — в лондонському королівському театрі Ковент-Гарден виконують ораторію Георга Генделя "Месія";

1868 рік — засновують Університет Каліфорнії;

1869 рік — вчена рада Лейпцигського університету надає Фрідріху Ніцше докторську степінь за сукупністю опублікованих ним наукових статей;

1891 рік — у Великій Британії вперше використовують сітку для футбольних воріт;

1903 рік — брати Райт подають патентну заявку на "літальну машину", що була задоволена 22 травня 1906;

1913 рік — потужний торнадо четвертої категорії зруйновує значну частину міста Омаха, штат Небраска, США;

1918 рік — Українська Центральна Рада оголошує українську мову мовою діловодства;

1919 рік — у Мілані журналіст Беніто Муссоліні проводить установчі збори нової політичної партії "Італійський союз боротьби";

1928 рік — Кам'янець-Подільську фортецю оголошують історико-культурним заповідником;

1933 рік — на засіданні Рейхстагу в залі берлінського оперного театру "Крола" 441 голосом "за" проти 84 "проти" приймають закон "Про ліквідацію тяжкого становища народу і держави";

1935 рік — президент США Франклін Рузвельт підписує Конституцію Філіппін;

1939 рік — Угорщина нападає на Словаччину, що мало вплив на кордони сучасної України;

1944 рік — засновують Київський ботанічний сад;

1950 рік — засновують Всесвітню метеорологічну організацію;

1966 рік — у Римі вперше за 400 років відбувається офіційна зустріч Папи Римського й архієпископа Кентерберійського;

1994 рік — у Брюсселі підписують договір про співпрацю між Україною і Європейським Союзом;

1997 рік — у Маямі під час хірургічної операції 10-місячній італійській дівчинці пересаджують сім органів — рекордна кількість для однієї операції;

2013 рік — внаслідок циклону з Балкан рекордний снігопад у Києві практично паралізовує рух транспорту на вулицях;

2020 рік — українська Вікіпедія досягає мільйона статей.