Естонська поліція доповіла, як пропаганда Кремля працює в умовах пандемії

Пандемія не зменшила діяльність зі здійснення впливу і розвідувальну діяльність Кремля проти Естонії

Використовуючи свої можливості в інформаційному просторі Естонії, російська сторона спробувала перетворити тематику вірусу «в питання віри»

За оцінкою Поліції безпеки Естонії (КаПо), карантинні обмеження в умовах пандемії коронавірусу загалом не знизили активність російської діяльності зі здійснення впливу на естонському напрямку, вони лише видозмінили її. Про це повідомляється у щорічній доповіді КаПо (Kaitsepolitsei).

«Пандемія не зменшила діяльність зі здійснення впливу і розвідувальну діяльність Кремля проти Естонії. Стикнувшись із закритими кордонами та обмеженням публічних зібрань, місцеві провідники спрямованої на розкол кремлівської політики перебралися в інтернет-канали», – робить висновок гендиректор КаПо Арнольд Сінісалу.

У документі також ідеться, що, використовуючи свої можливості в інформаційному просторі Естонії, російська сторона спробувала перетворити тематику вірусу «в питання віри».

«Однак весна (2020 року, коли вживалися антикоронавірусні заходи, – ред.) показала, що у кризовій ситуації наше російськомовне населення звертається до інформаційних каналів, в надійності яких вони можуть бути впевнені. Аудиторія офіційних державних інформаційних каналів і російськомовних каналів Естонської громадської телерадіомовної корпорації (ERR) різко зросла», – пояснюють в КаПо.

Оскільки коронавірусні інформвкиди не принесли результату, кремлівська діяльність зі здійснення впливу зосередилася на традиційних темах, поставлених у контекст пандемії: критиці НАТО (видатки на оборону порівняно з видатками на охорону здоров'я), а також нібито відсутність прав у російськомовного населення і його слабка поінформованість під час обмежень на пересування. Замість кризи охорони здоров'я турбувалися про проведення заходів на 9 травня. Також для здійснення впливу активізувалася діяльність РПЦ МП.

На початку 2020 року фіксувалися приклади традиційної діяльності російської розвідки: кілька спроб завербувати жителів Естонії під час перетину кордону або перебування в Росії. Переважно за цими спробами стояла ФСБ. Подальше закриття кордонів змусило змінити методи контактів: особисте спілкування замінила електронна пошта і соціальні мережі, і спроб російських розвідників вербувати жителів Естонії або інших країн стало менше, проте інтенсивність розвідувальної діяльності в кіберпросторі залишилася колишньою.

Загалом, за оцінкою КаПо, в поточному році можна очікувати активізації діяльності російських розвідслужб.

Поліція безпеки Естонії щорічно у квітні, згідно з законодавством країни, надає доповідь за минулий рік, в якій розповідає про основні загрози національній безпеці і роботу з її забезпечення.