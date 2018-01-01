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    Франція відмовилася проводити всесвітню виставку «Expo-2025»

    За право проведення Expo-2025 тепер претендують Росія, Японія і Азербайджан
    Франція відмовилася від наміру проводити у себе всесвітню виставку Expo-2025. Таке рішення було обґрунтоване перш за все фінансовими причинами, відзначається в листі прем'єр-міністра країни Едуара Філіпа організаційному комітету виставки. Зокрема, він вказує на «структурний дефіцит», а також недолік бізнес-партнерів, необхідних
    • Сьогодні, 10:27
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    Один з експонатів Еxpo-2015 &mdash;&nbsp;"Дерево для життя"
    Фото з відкритих джерел
    Один з експонатів Еxpo-2015 — "Дерево для життя"

    За право проведення Expo-2025 тепер претендують Росія, Японія і Азербайджан

    Франція відмовилася від наміру проводити у себе всесвітню виставку Expo-2025.

    Таке рішення було обґрунтоване перш за все фінансовими причинами, відзначається в листі прем'єр-міністра країни Едуара Філіпа організаційному комітету виставки.

    Зокрема, він вказує на «структурний дефіцит», а також недолік бізнес-партнерів, необхідних для організації заходу.

    Франція подала заявку на проведення Expo-2025 наприкінці вересня 2017 року. У ній зазначалося, що виставку можуть відвідати від 35 млн до 65 млн осіб.

    На Expo-2015, що проходила у Мілані, побували 20 млн відвідувачів.

    Після відмови Франції на право проведення Expo-2025 претендують три країни — Росія, Японія і Азербайджан, зазначає Deutsche Welle. Переможець буде оголошений у листопаді 2018 року.

     

     

    Джерело: Інтерфакс-Україна

    Росія Японія Франція Азербайджан
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