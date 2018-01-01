Франція відмовилася проводити всесвітню виставку «Expo-2025»
- Сьогодні, 10:27
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За право проведення Expo-2025 тепер претендують Росія, Японія і Азербайджан
Франція відмовилася від наміру проводити у себе всесвітню виставку Expo-2025.
Таке рішення було обґрунтоване перш за все фінансовими причинами, відзначається в листі прем'єр-міністра країни Едуара Філіпа організаційному комітету виставки.
Зокрема, він вказує на «структурний дефіцит», а також недолік бізнес-партнерів, необхідних для організації заходу.
Франція подала заявку на проведення Expo-2025 наприкінці вересня 2017 року. У ній зазначалося, що виставку можуть відвідати від 35 млн до 65 млн осіб.
На Expo-2015, що проходила у Мілані, побували 20 млн відвідувачів.
Після відмови Франції на право проведення Expo-2025 претендують три країни — Росія, Японія і Азербайджан, зазначає Deutsche Welle. Переможець буде оголошений у листопаді 2018 року.
Джерело: Інтерфакс-Україна