Франція відмовилася проводити всесвітню виставку «Expo-2025»

За право проведення Expo-2025 тепер претендують Росія, Японія і Азербайджан

Франція відмовилася від наміру проводити у себе всесвітню виставку Expo-2025. Таке рішення було обґрунтоване перш за все фінансовими причинами, відзначається в листі прем'єр-міністра країни Едуара Філіпа організаційному комітету виставки. Зокрема, він вказує на «структурний дефіцит», а також недолік бізнес-партнерів, необхідних



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Фото з відкритих джерел Один з експонатів Еxpo-2015 — "Дерево для життя"

За право проведення Expo-2025 тепер претендують Росія, Японія і Азербайджан

Франція відмовилася від наміру проводити у себе всесвітню виставку Expo-2025.

Таке рішення було обґрунтоване перш за все фінансовими причинами, відзначається в листі прем'єр-міністра країни Едуара Філіпа організаційному комітету виставки.

Зокрема, він вказує на «структурний дефіцит», а також недолік бізнес-партнерів, необхідних для організації заходу.

Франція подала заявку на проведення Expo-2025 наприкінці вересня 2017 року. У ній зазначалося, що виставку можуть відвідати від 35 млн до 65 млн осіб.

На Expo-2015, що проходила у Мілані, побували 20 млн відвідувачів.

Після відмови Франції на право проведення Expo-2025 претендують три країни — Росія, Японія і Азербайджан, зазначає Deutsche Welle. Переможець буде оголошений у листопаді 2018 року.

Джерело: Інтерфакс-Україна