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    У світі

    Французький боксер нейтралізував зловмисника, який хотів захопити літак

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    Боксер Тарік Сахібеддін вкабіні літака після приземлення - Французький боксер нейтралізував зловмисника, який хотів захопити літак
    Боксер Тарік Сахібеддін вкабіні літака після приземлення

    Дебошир виявляв агресію і намагався проникнути в кабіну пілотів, щоб змусити їх змінити курс

    Дворазовий чемпіон Франції з боксу Тарік Сахібеддін нейтралізував авіадебошира, який спробував захопити літак, що прямував з Мюнхена до Парижа.

     Як розповів журналіст Арно Ромеро на свій сторінці в Facebook, пасажир літака виявляв агресію і намагався проникнути в кабіну пілотів, щоб змусити їх змінити курс. Однак 46-річний Сахібеддін завадив викрадачеві, він повалив хулігана на підлогу і зв'язав його, що дозволило успішно продовжити політ.

    Після приземлення борту в паризькому аеропорту імені Шарля-де-Голля злочинця передали правоохоронним органам, а Сахібеддін удостоївся овацій від інших пасажирів і екіпажу, зазначив журналіст.

    Уродженець Марокко Тарік Сахібеддін народився 22 жовтня 1971 року. У своїй професійній кар'єрі боксер провів 23 бої, в яких здобув 12 перемог, з них дві нокаутом, і зазнав 11 поразок.

    Джерело: Сегодня

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