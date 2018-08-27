Французький боксер нейтралізував зловмисника, який хотів захопити літак



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Боксер Тарік Сахібеддін вкабіні літака після приземлення

Дебошир виявляв агресію і намагався проникнути в кабіну пілотів, щоб змусити їх змінити курс

Дворазовий чемпіон Франції з боксу Тарік Сахібеддін нейтралізував авіадебошира, який спробував захопити літак, що прямував з Мюнхена до Парижа.

Як розповів журналіст Арно Ромеро на свій сторінці в Facebook, пасажир літака виявляв агресію і намагався проникнути в кабіну пілотів, щоб змусити їх змінити курс. Однак 46-річний Сахібеддін завадив викрадачеві, він повалив хулігана на підлогу і зв'язав його, що дозволило успішно продовжити політ.

Після приземлення борту в паризькому аеропорту імені Шарля-де-Голля злочинця передали правоохоронним органам, а Сахібеддін удостоївся овацій від інших пасажирів і екіпажу, зазначив журналіст.

Уродженець Марокко Тарік Сахібеддін народився 22 жовтня 1971 року. У своїй професійній кар'єрі боксер провів 23 бої, в яких здобув 12 перемог, з них дві нокаутом, і зазнав 11 поразок.

Джерело: Сегодня