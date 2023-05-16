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Французька акторка зачитала вірш Лесі Українки на відкритті Каннського кінофестивалю (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Французька акторка зачитала вірш Лесі Українки на відкритті Каннського кінофестивалю (відео)
Катрін Денев читає вірш Лесі Українки «Надія»
фото: скриншот відео

Катрін Денев вкотре підтримала українців у їхній боротьбі проти російського агресора

Французька кіноакторка Катрін Денев зачитала вірш Лесі Українки «Надія» на церемонії відкриття 76-го Міжнародного Каннського кінофестивалю. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

«На 76-му Міжнародному Каннському кінофестивалі неперевершена Катрін Денев підтримала Україну. Кіноакторка зачитала вірш Лесі Українки «Надія» під час церемонії відкриття. Світ кіно підтримує нашу державу. Ми дуже вдячні за солідарність», – написав він.

Нагадаємо, що Катрін Денев після початку повномасштабної війни Росії проти нашої держави у 2022 році вже не раз проявляла підтримку України. На Венеційському кінофестивалі акторка з'явилася з синьо-жовтим прапором на сорочці та зазначила, що її розум і душа – з Україною. Крім того, 14 березня 2023 року на знак солідарності з українцями Катрін Денев в етері каналу TV5 Monde зачитала вірш «Надія» Лесі Українки у перекладі французькою.

Зазначимо, що цьогоріч Каннський кінофестиваль проходить із 16 до 27 травня. Відкрила його історична драма «Фаворитка», одну з головних ролей у якій зіграв Джонні Депп.

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Теги: Telegram Андрій Єрмак відео Джонні Депп

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Соціум

Французька акторка зачитала вірш Лесі Українки на відкритті Каннського кінофестивалю (відео)
Французька акторка зачитала вірш Лесі Українки на відкритті Каннського кінофестивалю (відео)
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