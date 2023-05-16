Французька акторка зачитала вірш Лесі Українки на відкритті Каннського кінофестивалю (відео)

Катрін Денев вкотре підтримала українців у їхній боротьбі проти російського агресора

Французька кіноакторка Катрін Денев зачитала вірш Лесі Українки «Надія» на церемонії відкриття 76-го Міжнародного Каннського кінофестивалю. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

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«На 76-му Міжнародному Каннському кінофестивалі неперевершена Катрін Денев підтримала Україну. Кіноакторка зачитала вірш Лесі Українки «Надія» під час церемонії відкриття. Світ кіно підтримує нашу державу. Ми дуже вдячні за солідарність», – написав він.

Catherine Deneuve supports Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/F8q2nhdJMZ Будь ласка, читайте текст після реклами May 16, 2023

Нагадаємо, що Катрін Денев після початку повномасштабної війни Росії проти нашої держави у 2022 році вже не раз проявляла підтримку України. На Венеційському кінофестивалі акторка з'явилася з синьо-жовтим прапором на сорочці та зазначила, що її розум і душа – з Україною. Крім того, 14 березня 2023 року на знак солідарності з українцями Катрін Денев в етері каналу TV5 Monde зачитала вірш «Надія» Лесі Українки у перекладі французькою.

Зазначимо, що цьогоріч Каннський кінофестиваль проходить із 16 до 27 травня. Відкрила його історична драма «Фаворитка», одну з головних ролей у якій зіграв Джонні Депп.