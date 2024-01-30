Французькі фермери взяли Париж в облогу (фото)
Через акцію протесту рух у Парижі дуже ускладнено
Французькі фермери заблокували дороги в Парижі та інших містах тракторами на знак протесту проти падіння доходів через інфляцію, збільшення імпорту сільгосппродукції та планів ЄС, які, зокрема, передбачають скорочення викидів та використання добрив. Про це повідомляє BBC
Багато фермерів вважають «Зелений курс» ЄС нездійсненним та дорогим.
Організатори акції назвали її «облогою Парижа».
В акції беруть участь близько 1,5 тис. осіб і не менше 800 тракторів, які блокують основні автомагістралі, що ведуть у тому числі до Лілля та Страсбурга.
Рух у Парижі дуже ускладнено, але акції відбуваються в цілому мирно.
Як повідомлялося, минулого тижня сільськогосподарські машини перекрили великі магістралі навколо Ліона та Бордо у Франції. Протести є продовженням конфлікту, що набирає обертів, між французькими фермерами і політикою президента країни Еммануеля Макрона.
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