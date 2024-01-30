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Французькі фермери взяли Париж в облогу (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Французькі фермери взяли Париж в облогу (фото)
В акції беруть участь близько 800 тракторів
фото: BBC

Через акцію протесту рух у Парижі дуже ускладнено

Французькі фермери заблокували дороги в Парижі та інших містах тракторами на знак протесту проти падіння доходів через інфляцію, збільшення імпорту сільгосппродукції та планів ЄС, які, зокрема, передбачають скорочення викидів та використання добрив. Про це повідомляє BBC

Багато фермерів вважають «Зелений курс» ЄС нездійсненним та дорогим.

Французькі фермери взяли Париж в облогу (фото) фото 1
фото: BBC

Організатори акції назвали її «облогою Парижа».

В акції беруть участь близько 1,5 тис. осіб і не менше 800 тракторів, які блокують основні автомагістралі, що ведуть у тому числі до Лілля та Страсбурга.

Французькі фермери взяли Париж в облогу (фото) фото 2
фото: BBC
Французькі фермери взяли Париж в облогу (фото) фото 3
фото: BBC

Рух у Парижі дуже ускладнено, але акції відбуваються в цілому мирно.

Як повідомлялося, минулого тижня сільськогосподарські машини перекрили великі магістралі навколо Ліона та Бордо у Франції. Протести є продовженням конфлікту, що набирає обертів, між французькими фермерами і політикою президента країни Еммануеля Макрона. 

Теги: Париж протест фермер Франція

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