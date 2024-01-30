Французькі фермери взяли Париж в облогу (фото)

Через акцію протесту рух у Парижі дуже ускладнено

Французькі фермери заблокували дороги в Парижі та інших містах тракторами на знак протесту проти падіння доходів через інфляцію, збільшення імпорту сільгосппродукції та планів ЄС, які, зокрема, передбачають скорочення викидів та використання добрив. Про це повідомляє BBC

Будь ласка, читайте текст після реклами

Багато фермерів вважають «Зелений курс» ЄС нездійсненним та дорогим.

фото: BBC

Організатори акції назвали її «облогою Парижа».

Будь ласка, читайте текст після реклами

В акції беруть участь близько 1,5 тис. осіб і не менше 800 тракторів, які блокують основні автомагістралі, що ведуть у тому числі до Лілля та Страсбурга.

фото: BBC

фото: BBC

Рух у Парижі дуже ускладнено, але акції відбуваються в цілому мирно.

Як повідомлялося, минулого тижня сільськогосподарські машини перекрили великі магістралі навколо Ліона та Бордо у Франції. Протести є продовженням конфлікту, що набирає обертів, між французькими фермерами і політикою президента країни Еммануеля Макрона.