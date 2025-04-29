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Двоє окупантів отримали вироки за знущання з цивільних та зґвалтування вагітної на Київщині

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Двоє окупантів отримали вироки за знущання з цивільних та зґвалтування вагітної на Київщині
Засуджені – військовослужбовці 6-го танкового полку 90-ї танкової дивізії центрального військового округу ЗС РФ
фото: Офіс генпрокурора України

Строк відбування покарання засудженим рахуватиметься з дня фактичного затримання

В Україні двох російських солдатів заочно засудили до дванадцяти років ув'язнення за вчинення воєнних злочинів під час окупації Київщини у травні 2022 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генпрокурора.

Засуджені – військовослужбовці 6-го танкового полку 90-ї танкової дивізії центрального військового округу ЗС РФ.

Прокурори у суді змогли довести, що ці військовослужбовці фактично утримували в рабстві місцевого чоловіка: били, імітували розстріл і примушували до фізичної праці.

«Під час захоплення чоловіка у заручники здійснили постріли у його напрямку, а потім під прицілом автомата побили й зв’язали руки. Надалі примушували до фізичної праці. Щоб запобігти втечі, щоночі прив’язували до батареї опалення в будинку або ж утримували у погребі. Потерпілому вдалося втекти через чотири доби під час обстрілу позицій РФ», – йдеться у повідомленні.

Також слідчі зібрали докази причетності цих двох засуджених військовослужбовців до зґвалтування і побиття вагітної жінки.

«Засуджені спільно з ще одним військовослужбовцем ЗС РФ вчинили насильницькі дії сексуального характеру стосовно вагітної жінки. При цьому били та душили її. Внаслідок зґвалтування потерпіла втратила дитину», – розповіли в Офісі Генпрокурора.

У відомстві також зазначили, що засуджені познущалися ще з трьох місцевих жителів: їх били й залякували, а потім пограбували під дулом пістолета.

«Вирок ухвалено заочно. Строк відбування покарання засудженим рахуватиметься з дня фактичного затримання», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські воїни захопили в полон окупанта родом з Узбекистану. Чоловікові, як й іншим іноземцям, пообіцяли громадянство РФ, якщо він підпише контракт та буде воювати на стороні Росії. За словами полоненого, він приїхав на заробітки до Москви та працював сантехніком із простроченою візою.

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Теги: окупанти опалення прокурор заручники засуджені зґвалтування вирок знущання

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