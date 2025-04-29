Двоє окупантів отримали вироки за знущання з цивільних та зґвалтування вагітної на Київщині
Строк відбування покарання засудженим рахуватиметься з дня фактичного затримання
В Україні двох російських солдатів заочно засудили до дванадцяти років ув'язнення за вчинення воєнних злочинів під час окупації Київщини у травні 2022 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генпрокурора.
Засуджені – військовослужбовці 6-го танкового полку 90-ї танкової дивізії центрального військового округу ЗС РФ.
Прокурори у суді змогли довести, що ці військовослужбовці фактично утримували в рабстві місцевого чоловіка: били, імітували розстріл і примушували до фізичної праці.
«Під час захоплення чоловіка у заручники здійснили постріли у його напрямку, а потім під прицілом автомата побили й зв’язали руки. Надалі примушували до фізичної праці. Щоб запобігти втечі, щоночі прив’язували до батареї опалення в будинку або ж утримували у погребі. Потерпілому вдалося втекти через чотири доби під час обстрілу позицій РФ», – йдеться у повідомленні.
Також слідчі зібрали докази причетності цих двох засуджених військовослужбовців до зґвалтування і побиття вагітної жінки.
«Засуджені спільно з ще одним військовослужбовцем ЗС РФ вчинили насильницькі дії сексуального характеру стосовно вагітної жінки. При цьому били та душили її. Внаслідок зґвалтування потерпіла втратила дитину», – розповіли в Офісі Генпрокурора.
У відомстві також зазначили, що засуджені познущалися ще з трьох місцевих жителів: їх били й залякували, а потім пограбували під дулом пістолета.
«Вирок ухвалено заочно. Строк відбування покарання засудженим рахуватиметься з дня фактичного затримання», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українські воїни захопили в полон окупанта родом з Узбекистану. Чоловікові, як й іншим іноземцям, пообіцяли громадянство РФ, якщо він підпише контракт та буде воювати на стороні Росії. За словами полоненого, він приїхав на заробітки до Москви та працював сантехніком із простроченою візою.
Коментарі — 0