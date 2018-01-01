ФРН розкритикувала Іран за шпигунську діяльність проти Ізраїлю на своїй території

Розвідка ФРН відзначає активність іранських шпигунів на своїй території

Представники німецького уряду повідомили у вівторок про те, що вони викликали посла Ірану в країні для того, щоб оголосити протест за шпигунську діяльність, яка спрямована проти груп і осіб, які пов’язані із Ізраїлем. Такий випадок стався іще 22 грудня. Однак про нього влада ФРН вирішила повідомити лише сьогодні. Шпигування проти Ізраїлю є



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Розвідка ФРН відзначає активність іранських шпигунів на своїй території

Представники німецького уряду повідомили у вівторок про те, що вони викликали посла Ірану в країні для того, щоб оголосити протест за шпигунську діяльність, яка спрямована проти груп і осіб, які пов’язані із Ізраїлем. Такий випадок стався іще 22 грудня. Однак про нього влада ФРН вирішила повідомити лише сьогодні.

Шпигування проти Ізраїлю є порушенням законодавства ФРН, що прямо забороняє подібну діяльність на своїй території. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Філіпп Акерманн, який є виконуючим обов’язків керівника політичного відділу МЗС ФРН, заявив про те, що офіційний Берлін не збирається миритися із подібною практикою Ірану.

Розвідка ФРН у доповіді в липні 2017 року відзначила, що іранська розвідка особливо активна в роботі щодо всього, що пов’язано із Ізраїлем.

В березня 2017 року громадянин Пакистану Мустуфа Хайдар Сейд-Накфі був засуджений за шпигування на користь Ірану за колишнім головою Товариства дружби Німеччина-Ізраїль Рейнхольдом Роббе. Пізніше конституційний суд ФРН відхилив апеляцію по цій справі.