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ФСБ склала список російських пропагандистів, яким загрожує вбивство

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ФСБ склала список російських пропагандистів, яким загрожує вбивство
фото з відкритих джерел

Симоньян і Соловйов до ТОП-10 російських пропагандистів не увійшли

Після ліквідації російського пропагандиста Владлена Татарського (справжнє ім’я Максим Фомін) Федеральна служба безпеки Росії склала список із десяти осіб, які перебувають «у зоні найбільшого ризику терористичної загрозу з боку спецслужб України». Про це йдеться у документі ФСБ, який потрапив до ЗМІ.

До списку потрапили:

  1. Дмитро Кисельов,
  2. Борис Корчевніков,
  3. Олександр Коц,
  4. Антон Красовський,
  5. Андрій Норкін,
  6. Семен Пегов,
  7. Юрій Подоляка,
  8. Борис Рожин,
  9. Ольга Скабєєва,
  10. Петро Толстой.

У документі пропонується надати вказаним особам цілодобову охорону та броньовані автомобілі.

ФСБ склала список російських пропагандистів, яким загрожує вбивство фото 1

Цікаво, що Симоньян, Попов, Мардан і Соловйов до цього списку російських пропагандистів не увійшли.

Нагадаємо, 2 квітня у російському Санкт-Петербурзі в кафе, яке належить засновнику терористичної ПВК «Вагнер», пролунав вибух, внаслідок якого загинув російський пропагандист Владлен Татарський.

4 квітня російський суд арештував підозрювану у вбивстві російського пропагандиста Владлена Татарського Дар'ю Трепову.

Відповідальність за організацію вбивства пропагандиста Владлена Татарського взяла на себе «Національна республіканська армія» – російська партизанська організація.

Теги: пропагандист вбивство росія

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