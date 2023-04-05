Російські партизани взяли на себе відповідальність за ліквідацію Татарського

Раніше ця ж організація призналася у вбивстві доньки путінського пропагандиста та ідеолога Олександра Дугіна

Відповідальність за організацію вбивства пропагандиста Владлена Татарського взяла на себе так звана «Національна Республіканська Армія» – російська партизанська організація. Про це йдеться в заяві організації, яку поширили російські ЗМІ.

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«Ми організували та здійснили акцію 2 квітня 2023 року проти групи Z-активістів та особисто проти відомого пропагандиста війни, воєнного злочинця Максима Фоміна, відомого як Владлен Татарський. Цю акцію підготовлено і здійснено нами автономно, і ми не маємо зв'язку і не отримували допомоги від жодних іноземних структур і тим паче спецслужб», — йдеться в заяві.

НРА повідомила, що акція не спрямовувалася проти мирних громадян, а всі постраждалі — прихильники повномасштабної війни проти України.

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Також організація закликала так званих російських правозахисників допомогти Дар'ї Треповій і закликала росіян чинити спротив російському режиму всіма можливими методами й аж до повного його знищення.

Раніше НРА взяла на себе відповідальність за вбивство дочки путінського ідеолога Олександра Дугіна. Дар'ю Дугіну вночі 20 серпня 2022 року було підірвано в авто.

За словами опозиціонера Іллі Пономарьова, НРА – це підпільна активістська мережа на території Росії.

Нагадаємо, що в російському Санкт-Петербурзі в кафе, яке належить засновнику терористичної ПВК «Вагнер», пролунав вибух, унаслідок якого загинув російський пропагандист Владлен Татарський.

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Як повідомлялося, 4 квітня російський суд арештував підозрювану у вбивстві російського пропагандиста Владлена Татарського Дар'ю Трепову. За даними слідства, 2 квітня вона принесла до кафе в центрі Санкт-Петербурга начинену вибухівкою статуетку і передала її пропагандисту Татарському. Унаслідок цього він загинув, а понад 30 учасників творчої зустрічі було поранено.