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    У світі

    Гданськ, мер якого загинув від ножа хейтера, обирає нового очільника

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    <p>Виборчі дільниці будуть відкриті до 22 години за Києвом</p> <div></div> - Гданськ, мер якого загинув від ножа хейтера, обирає нового очільника

    Виборчі дільниці будуть відкриті до 22 години за Києвом

    На посаду претендують троє людей

    У польському Гданську в неділю відбуваються позачергові вибори мера після загибелі у січні Павела Адамовича, який обіймав цю посаду впродовж 20 років. Про це повідомляє Укрінформ.

    Жителі міста обиратимуть нового очільника з-поміж трьох кандидатів: чинної виконуючої обов’язки мера 39-річної Александри Дулькевич, 51-річного режисера з націоналістичними поглядами Гжегожа Брауна і 46-річного бізнесмена Марека Скіби.

    Виборчі дільниці в неділю будуть відкриті до 22 години (за київським часом).

    Як повідомлялося, на 53-річного мера Гданська Павела Адамовича 13 січня під час урочистого завершення щорічної благодійної акції «Великий оркестр святкової допомоги» просто на сцені напав чоловік із ножем. Наступного дня Адамович помер у лікарні від ножових поранень.

    27-річний нападник був затриманий на місці, але встиг крикнути в мікрофон, що раніше був нібито несправедливо ув'язнений з вини опозиційної партії «Громадянська платформа», членом якої був Адамович.

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