Гданськ, мер якого загинув від ножа хейтера, обирає нового очільника



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Виборчі дільниці будуть відкриті до 22 години за Києвом

На посаду претендують троє людей

У польському Гданську в неділю відбуваються позачергові вибори мера після загибелі у січні Павела Адамовича, який обіймав цю посаду впродовж 20 років. Про це повідомляє Укрінформ.

Жителі міста обиратимуть нового очільника з-поміж трьох кандидатів: чинної виконуючої обов’язки мера 39-річної Александри Дулькевич, 51-річного режисера з націоналістичними поглядами Гжегожа Брауна і 46-річного бізнесмена Марека Скіби.

Виборчі дільниці в неділю будуть відкриті до 22 години (за київським часом).

Як повідомлялося, на 53-річного мера Гданська Павела Адамовича 13 січня під час урочистого завершення щорічної благодійної акції «Великий оркестр святкової допомоги» просто на сцені напав чоловік із ножем. Наступного дня Адамович помер у лікарні від ножових поранень.

27-річний нападник був затриманий на місці, але встиг крикнути в мікрофон, що раніше був нібито несправедливо ув'язнений з вини опозиційної партії «Громадянська платформа», членом якої був Адамович.