Теракт у Кракові: поліція підтвердила загибель п’яти людей

Стрільця затримано, його доправили до лікарні

Невідомий чоловік 7 листопада відкрив вогонь на площі Ринок у польському Кракові. За даними поліції Малопольського воєводства, близько третьої години він почав стріляти з власного автомобіля. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Радіо «Свобода».

«П’ятеро людей загинули, близько десятка зазнали поранень внаслідок інциденту на площі Ринок. Злочинець був поранений офіцерами поліції, зараз його доправляють до лікарні», – заявляє пресслужба відомства.

На місці продовжують працювати екстрені служби.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що міністр внутрішніх справ тримає його в курсі щодо ситуації в Кракові після «трагічної стрілянини».

Він додав, що поліція розслідує передумови та всі обставини нападу.

Раніше повідомлялося, що у центрі польського міста Краків сталася стрілянина, внаслідок якої є загиблі та поранені. Інцидент трапився на Головному Ринку – одній із найвідоміших туристичних площ міста.

Також посольство США попередило про загрозу теракту в Москві.