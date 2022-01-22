Генсек ООН назвав п'ять загроз для світу в 2022 році

Гутерреш наголосив, що світ не може ігнорувати проблеми та вирішувати їх потрібно буде об'єднавшись

У 2022 році світу доведеться боротися з п'ятьма основними загрозами. Про це розповів генеральний секретар Організації Об'єднаних націй Антоніу Гутерреш, пише ORF.at.

За словами генерального секретаря Організації Об'єднаних націй (ООН) Антоніу Гутерреша, цими загрозами є:

Covid-19,

фінансова криза,

клімат,

кібератаки,

загроза безпеці.

«Пандемія коронавірусу, кліматична криза, стан світової фінансової системи, інтернет-беззаконня і загрози миру й безпеці - це найбільші виклики, що стоять перед світом прямо зараз», – заявив Гутерреш на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку.

За його словами, світ не може ігнорувати ці проблеми та вирішувати їх потрібно буде об'єднавшись.

«Але ми не можемо дозволити собі розкіш просто каталогізувати наші проблеми. Ми повинні вирішити їх, і ми можемо їх вирішити. Але це можна зробити тільки як солідарне співтовариство держав», – сказав Гутерреш.

Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав світову спільноту об'єднатися в боротьбі з коронавірусом. За його словами, пандемія коронавірусу несе небезпеку всьому світу.