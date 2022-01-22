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    Генсек ООН назвав п'ять загроз для світу в 2022 році

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    Гутерреш наголосив, що світ не може ігнорувати проблеми та вирішувати їх потрібно буде об'єднавшись

    У 2022 році світу доведеться боротися з п'ятьма основними загрозами. Про це розповів генеральний секретар Організації Об'єднаних націй Антоніу Гутерреш, пише ORF.at.

    За словами генерального секретаря Організації Об'єднаних націй (ООН) Антоніу Гутерреша, цими загрозами є:

    • Covid-19,
    • фінансова криза,
    • клімат,
    • кібератаки,
    • загроза безпеці.

    «Пандемія коронавірусу, кліматична криза, стан світової фінансової системи, інтернет-беззаконня і загрози миру й безпеці - це найбільші виклики, що стоять перед світом прямо зараз», – заявив Гутерреш на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку.

    За його словами, світ не може ігнорувати ці проблеми та вирішувати їх потрібно буде об'єднавшись.

    «Але ми не можемо дозволити собі розкіш просто каталогізувати наші проблеми. Ми повинні вирішити їх, і ми можемо їх вирішити. Але це можна зробити тільки як солідарне співтовариство держав», – сказав Гутерреш.

    Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав світову спільноту об'єднатися в боротьбі з коронавірусом. За його словами, пандемія коронавірусу несе небезпеку всьому світу.

    Теги: клімат ООН криза Генсек ООН
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    Генсек ООН назвав п'ять загроз для світу в 2022 році