Генсек ООН назвав стрілянину у синагозі в Каліфорнії актом антисемітизму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш занепокоєний актом насилля у синагозі в Каліфорнії Фото: Front News International

Антоніу Гутерріш висловив співчуття рідним загиблої людини

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав світ об'єднається проти антисемітизму й ненависті після стрілянини в синагозі Каліфорнії. Про це він написав у соцмережі Twitter.

«Я глибоко занепокоєний атакою на синагогу у Каліфонії у суботу під час Пасхальної служби. Ми повинні стояти разом проти антисемітизму й всіх форм ненависті», - написав Гутерріш.

Очільник ООН висловив співчуття рідним загиблої людини та єврейській спільноті по всьому світу.

Як повідомляв «Главком», в результаті нападу на синагогу в штаті Каліфорнія (США) загинула одна людина.