Генсек ООН назвав стрілянину у синагозі в Каліфорнії актом антисемітизму
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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш занепокоєний актом насилля у синагозі в Каліфорнії
Фото: Front News International
Антоніу Гутерріш висловив співчуття рідним загиблої людини
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав світ об'єднається проти антисемітизму й ненависті після стрілянини в синагозі Каліфорнії. Про це він написав у соцмережі Twitter.
«Я глибоко занепокоєний атакою на синагогу у Каліфонії у суботу під час Пасхальної служби. Ми повинні стояти разом проти антисемітизму й всіх форм ненависті», - написав Гутерріш.
Очільник ООН висловив співчуття рідним загиблої людини та єврейській спільноті по всьому світу.
Як повідомляв «Главком», в результаті нападу на синагогу в штаті Каліфорнія (США) загинула одна людина.