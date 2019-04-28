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    У світі

    Генсек ООН назвав стрілянину у синагозі в Каліфорнії актом антисемітизму

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    Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш занепокоєний актом насилля у синагозі в Каліфорнії - Генсек ООН назвав стрілянину у синагозі в Каліфорнії актом антисемітизму
    Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш занепокоєний актом насилля у синагозі в Каліфорнії
    Фото: Front News International

    Антоніу Гутерріш висловив співчуття рідним загиблої людини

    Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав світ об'єднається проти антисемітизму й ненависті після стрілянини в синагозі Каліфорнії. Про це він написав у соцмережі Twitter.

    «Я глибоко занепокоєний атакою на синагогу у Каліфонії у суботу під час Пасхальної служби. Ми повинні стояти разом проти антисемітизму й всіх форм ненависті», - написав Гутерріш.

    Очільник ООН висловив співчуття рідним загиблої людини та єврейській спільноті по всьому світу.

    Як повідомляв «Главком», в результаті нападу на синагогу в штаті Каліфорнія (США) загинула одна людина.

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